Угрожал ребенку своей сожительницы: "Я был в похоронном бюро. Здесь такие красивые гробики. Тебе подошел бы розовый"

"Ты ведь скоро сдохнешь, ты ведь дура и дочка шлюхи", - угрожал в телефонном сообщении несовершеннолетней дочери своей бывшей сожительницы мужчина, добавив, что уже присмотрел для ребенка гроб. Это только один из примеров ужаса, который пришлось пережить женщине после расставания со склонным к насилию мужчиной, которого она когда-то любила и который превратился вдруг в чудовище.
Серийного притеснителя, преследовавшего и донимавшего угрозами свою бывшую сожительницу, Вируский уездный суд отправил на три месяца в тюрьму отбывать реальное наказание. На сегодня он уже вышел на свободу. Остальные год и девять месяцев лишения свободы мужчина получил условно.