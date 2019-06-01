Угрожал ребенку своей сожительницы: "Я был в похоронном бюро. Здесь такие красивые гробики. Тебе подошел бы розовый"

Притесняющее преследование является одной из форм психологического насилия, и оно уже некоторое время наказуемо по закону. Однако часть мужчин, оказывающихся под судом по такому обвинению, не понимают этого, даже находясь на скамье подсудимых.

"Ты ведь скоро сдохнешь, ты ведь дура и дочка шлюхи", - угрожал в телефонном сообщении несовершеннолетней дочери своей бывшей сожительницы мужчина, добавив, что уже присмотрел для ребенка гроб. Это только один из примеров ужаса, который пришлось пережить женщине после расставания со склонным к насилию мужчиной, которого она когда-то любила и который превратился вдруг в чудовище.