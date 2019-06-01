Сб, 1.06.2019
Мне жаль следующего волостного старейшину, которому придется расхлебывать кашу, заваренную Мартином Репинским, - пустая казна, раскол в обществе. Кайдо Коога, присяжный адвокат

Угрожал ребенку своей сожительницы: "Я был в похоронном бюро. Здесь такие красивые гробики. Тебе подошел бы розовый"

Притесняющее преследование является одной из форм психологического насилия, и оно уже некоторое время наказуемо по закону. Однако часть мужчин, оказывающихся под судом по такому обвинению, не понимают этого, даже находясь на скамье подсудимых.

ФОТО: LaPresse/Gian Mattia D'Alberto/LaPresse

"Ты ведь скоро сдохнешь, ты ведь дура и дочка шлюхи", - угрожал в телефонном сообщении несовершеннолетней дочери своей бывшей сожительницы мужчина, добавив, что уже присмотрел для ребенка гроб. Это только один из примеров ужаса, который пришлось пережить женщине после расставания со склонным к насилию мужчиной, которого она когда-то любила и который превратился вдруг в чудовище.

Серийного притеснителя, преследовавшего и донимавшего угрозами свою бывшую сожительницу, Вируский уездный суд отправил на три месяца в тюрьму отбывать реальное наказание. На сегодня он уже вышел на свободу. Остальные год и девять месяцев лишения свободы мужчина получил условно.

Уголовная карьера Владимира (42) началась, когда вечером 17 марта прошлого года он в состоянии опьянения за рулем автомобилем попался полиции на шоссе Таллинн - Нарва под Нарвой. Суд в уголовном порядке приговорил мужчину к лишению свободы на полгода условно с испытательным сроком в полтора года.

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