ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Евгений Соловьев

Пожалуй, эта судебная тяжба с самого начала выглядела больше успокоением общественности, это подтверждает странное промедление с подачей иска, что город объяснил необходимостью тщательно подготовить дело. На самом деле и ежу было понятно, что никакой компенсации ущерба не будет, потому что даже неюрист, умеющий читать законы, понимал, что все установленные законом сроки превышены. И разве можно представить, чтобы клан, который управлял городом более 20 лет и в итоге попался на краже, начал что-то требовать от члена своей же системы. Система, наоборот, предложила экс-мэру новое рабочее место, потому что в ней заслуженных своих не бросают.