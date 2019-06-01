Кохтла-Ярве поддержит КТ 50 тысячами евро, но есть невыполнимые условия

В четверг Кохтла-Ярвеское горсобрание утвердило изменение порядка софинансирования деятельности квартирных товариществ. Так как бюджетных средств на эти цели в этом году выделено больше, увеличится сумма возврата за проведение аудита, обучения членов правления и прочее - можно рассчитывать на возврат 20 процентов от израсходованной суммы, но не более 300 евро. На проведение работ по благоустройству и озеленению - посадку деревьев и кустов, приведение в порядок площадок для мусорных контейнеров, установку охранных систем или детских площадок - до 50 процентов от расходов, но не более 1000 евро. На большие строительные работы, как ремонт фасада, крыш и прочее, - до 10 тысяч евро.