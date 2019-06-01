Сб, 1.06.2019
Мне жаль следующего волостного старейшину, которому придется расхлебывать кашу, заваренную Мартином Репинским, - пустая казна, раскол в обществе. Кайдо Коога, присяжный адвокат

Кохтла-Ярве поддержит КТ 50 тысячами евро, но есть невыполнимые условия

Этот дом на Кескаллеэ вложил в ремонт фасада немалые средства, но рассчитывать на компенсацию за проделанные работы квартирное товарищество не может.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В бюджете Кохтла-Ярве на этот год предусмотрено 50 тысяч евро на финансовую поддержку квартирных товариществ, что почти в два раза больше прошлогоднего. Однако в соответствии с порядком, принятым в четверг на городском собрании, срок подачи ходатайств такой короткий, что вряд ли кто-то успеет получить деньги в текущем году. 

В четверг Кохтла-Ярвеское горсобрание утвердило изменение порядка софинансирования деятельности квартирных товариществ. Так как бюджетных средств на эти цели в этом году выделено больше, увеличится сумма возврата за проведение аудита, обучения членов правления и прочее - можно рассчитывать на возврат 20 процентов от израсходованной суммы, но не более 300 евро. На проведение работ по благоустройству и озеленению - посадку деревьев и кустов, приведение в порядок площадок для мусорных контейнеров, установку охранных систем или детских площадок - до 50 процентов от расходов, но не более 1000 евро. На большие строительные работы, как ремонт фасада, крыш и прочее, - до 10 тысяч евро.

- Эти суммы можно получить в течение трех лет, - комментирует вице-мэр Денис Вершинин. - Ходатайствующие могут рассчитывать на вышеназванные суммы в один год, два или на протяжение трех лет. Например, если в этом году КТ получил 10 тысяч евро, то в следующие два года не может подавать ходатайства. Подробное описание условий и список требуемых документов будут опубликованы в ближайшие дни. 50 тысяч - сумма небольшая, но это деньги, заложенные в бюджет в текущем году, в следующем сумма может измениться.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ