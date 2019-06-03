Кохтла-Ярве поквитался с Раквере за прежнее поражение

Героем вечера на кохтла-ярвеском стадионе "Keemik" стал нападающий ФК "Järve" Райво Саар, который закинул мяч в ворота раквересцев как на 34-й, так и на 86-й минуте встречи.

18-летний Саар забил в этом сезоне уже десять голов и поднялся на четвертое место среди бомбардиров первой лиги.

В первой в этом сезоне встрече данных команд, проходившей в Раквере, "Järve" почти все время играл в большинстве, в начале второго тайма вел в счете - 2:0, но в конечном итоге "Tarvas" выиграл со счетом 3:2.

После той встречи у ФК "Järve" начался спад: в последующих пяти играх он победил только в одной.

В четверг ФК "Järve" на домашнем стадионе на предпоследней минуте упустил победу из рук во встрече со своим ближайшим соперником - пярнуским "Vaprus". Пярнусцы забили ответный гол на 89-й минуте, и закончившаяся вничью - 1:1 - встреча не позволила ФК "Järve" приблизиться к пярнусцам в турнирной таблице.