Кохтла-Ярве поквитался с Раквере за прежнее поражение

Своей победой со счетом 2:0 кохтла-ярвеский ФК "Järve" в воскресенье вечером отомстил ракверескому "Tarvas" за свое поражение в конце апреля.
Героем вечера на кохтла-ярвеском стадионе "Keemik" стал нападающий ФК "Järve" Райво Саар, который закинул мяч в ворота раквересцев как на 34-й, так и на 86-й минуте встречи.
18-летний Саар забил в этом сезоне уже десять голов и поднялся на четвертое место среди бомбардиров первой лиги.
В первой в этом сезоне встрече данных команд, проходившей в Раквере, "Järve" почти все время играл в большинстве, в начале второго тайма вел в счете - 2:0, но в конечном итоге "Tarvas" выиграл со счетом 3:2.
После той встречи у ФК "Järve" начался спад: в последующих пяти играх он победил только в одной.
В четверг ФК "Järve" на домашнем стадионе на предпоследней минуте упустил победу из рук во встрече со своим ближайшим соперником - пярнуским "Vaprus". Пярнусцы забили ответный гол на 89-й минуте, и закончившаяся вничью - 1:1 - встреча не позволила ФК "Järve" приблизиться к пярнусцам в турнирной таблице.
Проведший 14 игр ФК "Järve" набрал 25 очков и занимает четвертое место, а раквереский "Tarvas" с 13 очками - седьмое.