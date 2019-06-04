Кохтла-Ярве продает квартиры за пятьдесят евро

На открытом аукционе по отчуждению квартирной собственности и нежилых помещений, который состоится 14 июня в 10 часов, есть шанс приобрести недвижимость в городе всего за 50 евро - начальная цена чуть больше платы за участие, которая составляет 31,95 евро. В опубликованном списке значатся пять квартир - одна в Ярвеской части города и четыре в Сомпа.
Всего на аукцион выставлено 39 квартир, из них 22 не заселены, в остальных имеются арендаторы, которые обладают преимущественным правом покупки. Стоимость квартир, в зависимости от того, в какой части города и в каком состоянии они находятся, составляет от 50 до 3 тысяч евро. Одна - трехкомнатная, остальные двухкомнатные.
По словам помощника мэра Юлле Лепассаар, в муниципальную собственность объекты недвижимости чаще всего достаются после смерти их владельцев, если наследники не проявляют заинтересованности в этом наследстве. Иногда арендаторы муниципального жилья отказываются от договоров - в этом случае квартира тоже выставляется на аукцион.
- За год накапливается примерно 20-25 таких квартир, - объясняет чиновник. - Если долго не удается продать квартиру, то мы имеем право снижать начальную сумму. И это действует - по две-три таких квартиры на аукционе обычно уходит.
В списке есть квартиры, которые выставлялись на аукцион по шесть-семь раз, но заинтересованных в их приобретении не находится, потому что они "убитые" - Юлле Лепассаар называет их "просто помойка". Например, из квартиры по адресу улица Арусерва, 1-7 точно можно было бы вывезти два-три грузовика мусора. Тем не менее собеседница утверждает, что совсем даром даже такую площадь город отдавать не будет.
Какие перспективы видят организаторы в предстоящем аукционе? На этот вопрос Юлле Лепассаар ответила:
- Перспективы есть всегда, поэтому мы проводим аукционы, а в этом году вновь решили организовывать их чаще - каждый квартал. Потому что есть заинтересованные покупатели с действующими договорами - они имеют право выкупить свое жилье первыми. Мы заинтересованы в том, чтобы в них появились собственники. На свободную квартиру по Мыйза теэ, 30 поступило уже несколько заявок, так что по этому объекту ожидается конкурс.