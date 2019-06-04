Русский рок-идол снова в Нарве

Поистине легендарная петербургская рок-группа "Алиса" во главе с многолетним лидером Константином Кинчевым выступила в субботу, 1 июня, в День города на Петровской площади Нарвы. Прошлое выступление этой очень популярной команды в приграничном городе было десять лет назад - на байкерском фестивале в Нарвской крепости.
В этот раз концерт "Алисы" был предоставлен городом, как организатором, для всех желающих бесплатно. На площади собралось, по имеющемуся подсчету, порядка 10 тысяч слушателей. Махали руками и подпевали даже маленькие дети на плечах отцов - давно повзрослевших фанатов.