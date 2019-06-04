Суд приговорил влиятельного нарвского политика Алексея Воронова к лишению свободы

Воронов, находящийся под стражей с 26 марта, сам проявил инициативу по достижению соглашения. Прокуратура обвиняла его во взяточничестве в крупном размере и нескольких нарушениях закона, связанных с несколькими госпоставками.

Помимо тюремного заключения, суд одобрил конфискацию имущества Воронова - от находившихся на его счетах свыше 65 000 евро до наличных купюр, конфискованных у него на работе и дома. Также Воронов должен будет уплатить свыше 194 000 евро, на покрытие чего на принадлежащую ему недвижимость будет наложена государственная ипотека.

Воронов сказал на суде, что понимает, за какие преступления он осужден, и согласен с назначенным ему наказанием.