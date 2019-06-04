ГАЛЕРЕЯ. Алексей Воронов предстал перед судом

Обвинителем выступил окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Кальмер Каск, судья - Мерит Бобрышев из Вируского уездного суда.

После оглашения решения Воронов отправился обратно в тюремную камеру, в которой под арестом находится уже с 26 марта 2019 года и в которой пришлось сбрить знаменитые вороновские усы.

В суде Воронов держался спокойно, отвечал на вопросы участников процесса, коротко подтверждал условия достигнутого с прокурором соглашения, сказал, что давления на него не оказывали, своих вопросов никому не задавал.