ГАЛЕРЕЯ. Алексей Воронов предстал перед судом

Теперь уже бывшему лидеру Нарвского горсобрания Алексею Воронову вынесен уголовный приговор по антикоррупционному делу: 4,5 года тюрьмы, из них год реального заключения, плюс конфискация больших денежных сумм.
Обвинителем выступил окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Кальмер Каск, судья - Мерит Бобрышев из Вируского уездного суда.
После оглашения решения Воронов отправился обратно в тюремную камеру, в которой под арестом находится уже с 26 марта 2019 года и в которой пришлось сбрить знаменитые вороновские усы.
В суде Воронов держался спокойно, отвечал на вопросы участников процесса, коротко подтверждал условия достигнутого с прокурором соглашения, сказал, что давления на него не оказывали, своих вопросов никому не задавал.
Однако между делом Воронов обратился к видеооператору одного из телеканалов, пообещав посадить на скамью подсудимых и его, если видеозапись оглашения приговора будет показана по телевидению.