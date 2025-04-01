МВД: право работать священнослужителем остается и после принятия поправок к конституции

Закон о церквях и приходах всегда предполагал, что священнослужители без права голоса, могут при наличии срочного вида на жительство быть священнослужителем. Таким образом, даже без изменения текста данного закона эта возможность сохранялась бы. В то же время, редакцию закона можно изменить более ясной с точки права, что МВД совместно с Рийгикогу намерены проделать. Соответствующее предложение будет внесено в виде законопроекта, согласно которому исходя из поправок к конституции будет изменен и закон о выборах в местное самоуправление.

По оценке МВД нет необходимости увязывать критерии священнослужителей с правом голоса на местном уровне, это не обосновано. Так как действующая до сих пор практика основывается на критерии, что у священнослужителя должно быть правовое обоснование для нахождения в Эстонии. Поэтому и необходимо разработать соответствующие изменения Закона о церквях и приходах.

По мнению МВД важно отметить, что составление новой редакции будет проведено министерством внутренних дел вместе с религиозными объединениями, чтобы обоснованные частные случаи попадали бы в правовое поле. В связи с этим министерство в ближайшие дни намерено проконсультироваться с Советом церквей Эстонии и крупнейшими религиозными объединениями для согласования текста новой редакции.

Все поправки в законах должны быть приняты до срока вступления в силу поправок к конституции, что должно произойти в первой половине июля.