ПЕРЕДОВИЦА: Вырастет ли взамен отрубленной головы дракона новая?

Однако нужно понимать, что отправка за решетку одного человека вовсе не обязательно изменит прежний олигархический стиль правления, когда демократические структуры как бы действовали, однако истинный кукловод находился где-то на заднем плане. Нарва может привести и другие печальные примеры подобного из прежних времен. Наверняка многие помнят злосчастного Александра Моисеева, который годы назад тоже чуть ли не единолично решал все вопросы в Нарве, пока наконец не был задержан за дачу взятки полицейскому и приговорен в 2010 году к заключению. Когда Моисеев пропал с арены, на первый план вышел другой бизнесмен - Федор Овсянников. Его тоже осудили за коррупцию и, после восшествия Воронова на трон, отодвинули на второй план.