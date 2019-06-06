ПЕРЕДОВИЦА: Вырастет ли взамен отрубленной головы дракона новая?

Еще в конце марта, когда Центральная криминальная полиция задержала считавшегося влиятельнейшим человеком Нарвы Алексея Воронова, начали гадать, изменится ли теперь кардинально стиль правления Нарвой и сможет ли приграничный город избавиться от имиджа коррумпированного самоуправления. На этой неделе Воронова признали виновным во взяточничестве и в нескольких других преступлениях, и до весны следующего года ему предстоит отбывать реальное тюремное заключение.
Однако нужно понимать, что отправка за решетку одного человека вовсе не обязательно изменит прежний олигархический стиль правления, когда демократические структуры как бы действовали, однако истинный кукловод находился где-то на заднем плане. Нарва может привести и другие печальные примеры подобного из прежних времен. Наверняка многие помнят злосчастного Александра Моисеева, который годы назад тоже чуть ли не единолично решал все вопросы в Нарве, пока наконец не был задержан за дачу взятки полицейскому и приговорен в 2010 году к заключению. Когда Моисеев пропал с арены, на первый план вышел другой бизнесмен - Федор Овсянников. Его тоже осудили за коррупцию и, после восшествия Воронова на трон, отодвинули на второй план.
Олигархическую систему правления мы много лет наблюдаем также в Кохтла-Ярве, где деятельность городской власти подчинена интересам одного бизнесмена. Мы видели также судебный процесс, в ходе которого было доказано разворовывание города тандемом политиков и предпринимателя. Сейчас эту систему пытаются внедрить и укоренить в Йыхви.
Конечно, работа правоохранительных органов при разрушении таких коррумпированных систем важна, однако в первую очередь за это отвечают все же избиратели, которым следовало бы понять, что если они выбирают себе в правители строителей коррупционных систем, то должны быть готовы к тому, что из их кармана будут воровать.