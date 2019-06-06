В Йыхви волостным контролером номер один избран недавний руководитель фирмы Осипенко

Во вторник волостное собрание 12 голосами выбрало председателем ревизионной комиссии коалиционного депутата Елену Безводицкую, входящую в избирательный союз "Jõhvi - Meie Kodu". Безводицкая еще месяц тому назад была членом правления оказывающей Йыхвиской волости коммунальные услуги фирмы "N&V". Прежний председатель ревизионной комиссии Пауль Паас из избирательного союза "Jõhvi Eest" набрал восемь голосов.