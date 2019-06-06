В Йыхви волостным контролером номер один избран недавний руководитель фирмы Осипенко
Йыхвиский властный союз захватил себе также место председателя ревизионной комиссии волостного собрания, избрав на эту должность Елену Безводицкую, которая еще недавно руководила фирмой Николая Осипенко "N&V", оказывающей Йыхвиской волости коммунальные услуги.
Во вторник волостное собрание 12 голосами выбрало председателем ревизионной комиссии коалиционного депутата Елену Безводицкую, входящую в избирательный союз "Jõhvi - Meie Kodu". Безводицкая еще месяц тому назад была членом правления оказывающей Йыхвиской волости коммунальные услуги фирмы "N&V". Прежний председатель ревизионной комиссии Пауль Паас из избирательного союза "Jõhvi Eest" набрал восемь голосов.