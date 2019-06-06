Пт, 7.06.2019
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В Йыхви волостным контролером номер один избран недавний руководитель фирмы Осипенко
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Елена Безводицкая, в случае которой есть сомнения в законности выплаченной ей компенсации, станет руководить теперь ревизионной комиссией Йыхвиского волостного собрания.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиский властный союз захватил себе также место председателя ревизионной комиссии волостного собрания, избрав на эту должность Елену Безводицкую, которая еще недавно руководила фирмой Николая Осипенко "N&V", оказывающей Йыхвиской волости коммунальные услуги.

Во вторник волостное собрание 12 голосами выбрало председателем ревизионной комиссии коалиционного депутата Елену Безводицкую, входящую в избирательный союз "Jõhvi - Meie Kodu". Безводицкая еще месяц тому назад была членом правления оказывающей Йыхвиской волости коммунальные услуги фирмы "N&V". Прежний председатель ревизионной комиссии Пауль Паас из избирательного союза "Jõhvi Eest" набрал восемь голосов.

Властному союзу это место было очень необходимо

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