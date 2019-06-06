С субботы автобусы не будут курсировать по улице Калеви

- Автобус №43 Кохтла-Нымме - Ийдла с субботы следует прямо по Ярвекюла теэ, и, наверное, в расписание движения придется добавить остановку "Vironia". Курсирующие между Кивиыли и Йыхви автобусы №100, 102, 104 и 117, следуя из Кивиыли, будут заворачивать на улицу Олеви, оттуда на улицу Торуйыэ, а затем на Ярвекюла теэ, в обратном направлении - наоборот, - объяснил руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс.

Расписания движения автобусов не изменятся; у кивиылиских автобусов в графике достаточный запас времени для такого маленького круга, кохтла-ныммеский автобус, по всей вероятности, будет отправляться с начальной остановки на несколько минут позже, чтобы дальше следовать по графику.

Лутс сказал, что узнал о закрытии улицы только в среду, но, к счастью, на связанных с этой улицей маршрутах больших реорганизаций делать не потребуется. Правда, проблемой остается оповещение пассажиров.

Андрей Полудеткин. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

По словам главного специалиста по транспорту Кохтла-Ярвеского горуправления Андрея Полудеткина (на снимке), он узнал о закрытии улицы в понедельник и сразу же оповестил перевозчиков.

- Расписания движения на автобусных остановках есть, - подтвердил он.

Кохтла-ярвеские городские линии ремонт улицы затронет в большей мере, чем уездные линии: автобусы, которые сейчас делают круг по улицам Калеви, Олеви, Торуйыэ, начнут следовать напрямую по Ярвекюла теэ.

- Две коммерческие линии останутся, - по словам Полудеткина, жители Северного микрорайона не окажутся полностью отрезанными от общественного транспорта. - Маршрутка №3, приезжая из Йыхви, следует до улицы Торуйыэ, оттуда дальше по улице Олеви до магазина "Maxima", где у нее конечная остановка. А маршрутка №24, прибывая из Йыхви, повернет на улицу Койдула и оттуда дальше по улицам Олеви и Торуйыэ выедет на Ярвекюла теэ.