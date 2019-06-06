МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.06-13.06

КУЛЬТУРА

Четверг, 6 июня

* В яблоневом парке в Кивиыли в 15.00 - фестиваль творчества "Tegus õun". Пикник, мастерские, концерт.

* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 16.00 - открытие совместной выставки работ участников студии прикладного искусства и художественной студии Кохтла-Ярвеского центра культуры.

Суббота, 8 июня

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция о графике.

* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 12.00 - "Подарки от березы", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - концерт танцевального коллектива "Радость". Билет - 5 евро.

* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - международный фестиваль "Jazz Time 2019": молодежные ансамбли, Юдита Писарчик & "The Band" (Польша, Эстония). Билет - 5 евро.

Воскресенье, 9 июня

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.30 - "Who run the world? Girls!", концерт танцевального коллектива "Dance Box Studio". Вход свободный.

* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - международный фестиваль "Jazz Time 2019": финалисты шоу талантов "Браво!" (Латвия), Инга Тислар & "Soul Now" (США, Эстония). Билет - 5 евро.

Среда, 12 июня

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки работ местных художников. Выставка посвящена дню рождения города Кохтла-Ярве.

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "Пушкин - наш современник", встреча с писателем и журналистом Николаем Павленко, посвященная 220-й годовщине Александра Сергеевича Пушкина.

Четверг, 13 июня

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - салонный вечер "Tuulemuusika". Вечер восточной поэзии. Японские сонеты, хайку, танка. Читают Марина Сеппар и Алла Барлинова. Вход свободный.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Экзотическая музыка Балкан и Южной Америки", концерт в рамках XIV Таллиннского гитарного фестиваля: Мисаэль Барраса-Диас (Мехико) и Виктор Дукнич (Сербия). Билеты - 8-10 евро.

СПОРТ

Четверг, 6 июня

* В мяэтагузеской зоне отдыха с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rsjohvikas.ee.

Пятница, 7 июня

* На стадионе Йыхвиской основной школы в 12.00 - молодежный чемпионат Ида-Вирумаа по уличному баскетболу.

Суббота, 8 июня

* На Кивиылиском терриконике в 10.00 - Кивиылиский мотофестиваль; день первый. Информация: www.motokross.ee.

* В Йоаорге в Нарве в 11.00 - Нарвский энергетический забег. Информация: www.jooks.ee.

* В Нарвском спортцентре в 16.00 - открытый чемпионат Эстонии по карате-кёкусинкай; день первый.

Воскресенье, 9 июня

* На Кивиылиском терриконике в 9.00 - Кивиылиский мотофестиваль; день второй. Информация: www.motokross.ee.

* В Нарвском спортцентре в 10.00 - открытый чемпионат Эстонии по карате-кёкусинкай; день второй.

* На поле с искусственным покрытием у Ахтмеской гимназии в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - "Нарва-Транс".

* На стадионе "Фама" (Нарва) в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Нарва-Транс II" - ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве).

* На стадионе "Калев" (Силламяэ) в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Силламяэ" - ФК "Таллинн".

Среда, 12 июня

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 18.00 - Ида-Вирумааские вечера маунтинбайка, 2-й этап.

* В Синимяэ в 18.00 - этап Нарвской серии ориентирования.

* На стадионе "Калев" (Силламяэ) в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Силламяэ" - СК "Кадрина".

Четверг, 13 июня

* В Вийвиконна в 18.00 - открытый чемпионат Йыхви по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Воскресенье, 9 июня

* В Ийзаку в 10.00 - XV Ийзакуская деревенская ярмарка.

* В Таммикуском народном доме в 12.00 - Йыхвиский праздник золотых свадеб. Танцы под музыку Эрвина Лембера и Хиллара Вимберга. Информация по тел. 5858 7381.

* В клубе "Ору" в 12.00 - праздничная программа "Ору - 60". Вход свободный. Информация по тел 332 2061, 332 2171.