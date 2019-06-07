На нынешнем Нарвском энергозабеге участников ждет адская жара

Согласно прогнозу Национальной службы погоды Эстонии, в субботу в Нарве ожидается 26-28 градусов тепла. Однако некоторые иностранные метеопорталы прогнозируют жару и до 29 градусов. Гроза и следующее за ней понижение температуры более вероятны к вечеру. Однако бегуны будут на трассе в промежутке между 11 и 15 часами в зависимости от дистанции.

Ожидается около 5000 участников

Глава секретариата Нарвского энергозабега Кади Мёллер посоветовала считаться с необычайно жаркой погодой всем участникам. "Как перед забегом, так и находясь на трассе нужно потреблять больше жидкости. Выбрать беговую экипировку более светлых тонов и не забыть головной убор. В такую жаркую погоду следует выбрать более медленный темп бега уже с первых километров".

По словам Мёллер, судя по данным предварительной регистрации, число участников может достичь пяти тысяч, что означало бы для проходящего в девятый раз Нарвского энергозабега рекорд участия. "Нужно, конечно, учитывать, что часть бегунов, планировавших показать хороший результат в полумарафоне, могут и отказаться от участия из-за жаркой погоды, - отметила она. - Тем не менее весьма вероятно, что нынче участников будет больше, чем когда-либо прежде".

В определении окончательного числа участников большую роль сыграет то, как много детей примут участие в детском забеге, который начнется в 11.30. В прежние годы дистанцию пробегали около тысячи ребятишек в возрасте до 12 лет.

По оценке Кади Мёллер, в этом году еще больше возросла доля бегунов из Ида-Вирумаа. "Приятно, что это беговое мероприятие завоевывает все большую симпатию в Нарве и других уголках Ида-Вирумаа", - сказала она.

Крупнейший работодатель Ида-Вирумаа - концерн "Eesti Energia" - традиционно представлен на старте энергозабега наиболее массово, однако уже несколько лет бросается в глаза также многочисленность бегунов в майках нарвского металлообрабатывающего предприятия "Fortaco". В прошлом году их было 150 человек. Гендиректор предприятия Лариса Шабунова сказала, что такое мероприятие сплачивает работников, создает хорошее настроение и поддерживает командный дух. "Нарвский энергозабег также привлекает внимание к городу, а когда оно есть, тогда и развитие происходит", - констатировала она на финише в прошлом году.

Мукунга, Нурме и Фости

Поскольку на Нарвском энергозабеге по традиции определяются также чемпионы Эстонии в полумарафоне, на старт выйдут лучшие стайеры страны во главе с Тийдреком Нурме и Романом Фости. Конкуренцию им составит часто побеждавший на эстонских беговых соревнований нескольких последних лет кениец Ибрагим Мукунга.

От плана побить рекорд Эстонии в полумарафоне жаркая погода, скорее всего, заставит отказаться, однако без увлекательной борьбы за первые места наверняка не обойдется.