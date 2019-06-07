Кийкла претендует на звание деревни года

"Кийкла достоин титула деревни года, ведь тут здорово жить и есть чем заняться молодежи", - считает 14-летний Кристьян Кундла, занимающийся в местном театральном кружке и снявший видео, знакомящее с его родным краем.
Видео обо всех деревнях, претендующих на звание "Эстонская деревня года - 2019", можно найти на портале национального вещания aastakula.err.ee. Там же желающие могут поучаствовать в выборах народного любимца. Видео демонстрируют также в передаче "Terevisioon", к примеру, Кийкла показывали во вторник утром.
Деревня с чудинкой
Снявший видео о Кийкла восьмиклассник Кристьян Кундла и прежде выступал в роли деревенского хроникера, снимая различные мероприятия. Нынешнее задание, по его словам, было все же более ответственным - ведь весь народ Эстонии нужно убедить, что именно Кийкла достоин титула деревни года. "Мест съемок было около десяти. Два дня ушло на съемку и один - на монтаж", - описал он.
- Кристьян выбрал очень интересные фрагменты. При просмотре видео у меня возникла мысль, что Кийкла - деревня с чудинкой. По-моему, в нашем видео проглядывает юношеская свежесть, - прокомментировала руководитель Кийклаского народного дома Рут Линнард.
Съемке предшествовала дискуссия на тему, как рассказать о деревне и что следует выделить. "Криста и Катрин Кырвемаа помогли обдумать, что важное есть у нас. Я написала текст в стихотворной форме, который зачитала Кайди Сооталу", - добавила Линнард.
Например, из него следует, что в "деревне нет бара, банка и продуктового магазина, однако нам все это и не нужно, ведь пищу духовную нам дает народный дом".
Народный дом в деревне примерно с 250 жителями - одно из популярнейших мест: в нем занимаются любители рукоделия, женщины из НКО "Maadaam", группа народного танца "Kiigelind", а также вокально-театральный кружок "Käbid ja Kännud". Их занятия тоже отражены в видео.
Видео начинается несколько неожиданно не с важных мест Кийкла, а с "Lottemaa", где театральный кружок выступал с гастрольным спектаклем. "Вообще-то мы хотели начать с мызы Кийкла, ведь у нее очень богатая история. Например, там была написана первая из сохранившихся книг рассказов на эстонском языке, да и театр мызы Кийкла был одним из первых в Эстонии", - рассказала Линнард, добавив, что в ходе работы над видео акценты изменились, и самым большим богатством деревни Кийкла являются ее жители.
Жизненная сила исходит от людей
"Жизнеспособная деревня" - такова ведущая идея конкурса "Эстонская деревня года - 2019", а деревня Кийкла, по утверждению Линнард, жизнеспособна именно благодаря своим людям.
- В деревне очень много детей: по утрам в автобус, который возит детей в Мяэтагузескую школу, выстраивается длинная очередь. И люди у нас энергичные - как молодежь, так и пожилые. Но что радует меня больше всего, так это молодые семьи, все больше заявляющие о себе. Например, летом они стали активно играть в волейбол на площадке для яанова костра, с наступлением холодов перебрались в народный дом, а теперь получили пособие для строительства волейбольной площадки (в рамках проекта Эстонского союза волейбола "Волейбольные площадки - в порядок!". - Ред.).
В Кийкла существуют также собственные традиционные мероприятия, привлекающие народ из ближних и дальних мест. Дюжину лет в начале августа проводили день физической культуры, но в прошлом году возникла мысль заменить его новой традицией - днем качелей. "Кийкла - деревня без качелей, но раз в год мы качаемся от души", - пояснила Линнард. Нынче день качелей пройдет 10 августа.
Предложение выдвинуть Кийкла на звание деревни года сделало Рут Линнард Ида-Вирумааское представительство деревень.
- Мы в правлении обсуждали, где жив дух деревни и имеются активные двигатели деревенской жизни, и решили выдвинуть Кийкла. Алутагузеская волость поддерживает деревенское движение, и я сама побывала на нескольких мероприятиях в деревне Кийкла, от которых пришла в восхищение, - объяснила председатель правления Ида-Вирумааского представительства деревень Кая Нийнлауп.
Деревню года выбирают в восьмой раз
Движение эстонских деревень "Kodukant" в восьмой раз организует выборы деревни года. Проводятся они раз в два года и каждый уезд выдвигает на конкурс свою деревню года. Среди нынешних кандидатов есть как деревни, так и группы деревень и один поселок. Ида-Вирумаа представлен на конкурсе деревней Кийкла.
- В мае начала работу оценочная комиссия, посещающая всех кандидатов на титул деревни года, - пояснила член правления "Kodukant" Криста Хабакукк. Традиционно работой оценочной комиссии руководит спикер Рийгикогу. В комиссию входят представители Министерства сельской жизни, Министерства финансов, "Маалехт", Эстонского союза "Leader" и "Деревни года - 2017".
Своего фаворита выбирает и народ. Деревня-любимец народа определится 21 июня, когда именно из этой деревни в эфир выйдет последний в этом сезоне "Terevisioon". Выбранную жюри деревню года объявят на Дне эстонских деревень 26 июля в Пылвамаа.
В прошлый раз титула эстонской деревни года удостоилась деревня Лясна-Лообу в Ляэне-Вирумаа, оказавшаяся также любимицей народа.