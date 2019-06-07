Кийкла претендует на звание деревни года

В Кийкла существуют также собственные традиционные мероприятия, привлекающие народ из ближних и дальних мест. Дюжину лет в начале августа проводили день физической культуры, но в прошлом году возникла мысль заменить его новой традицией - днем качелей. "Кийкла - деревня без качелей, но раз в год мы качаемся от души", - пояснила Линнард. Нынче день качелей пройдет 10 августа.

- Мы в правлении обсуждали, где жив дух деревни и имеются активные двигатели деревенской жизни, и решили выдвинуть Кийкла. Алутагузеская волость поддерживает деревенское движение, и я сама побывала на нескольких мероприятиях в деревне Кийкла, от которых пришла в восхищение, - объяснила председатель правления Ида-Вирумааского представительства деревень Кая Нийнлауп.

Деревню года выбирают в восьмой раз

Движение эстонских деревень "Kodukant" в восьмой раз организует выборы деревни года. Проводятся они раз в два года и каждый уезд выдвигает на конкурс свою деревню года. Среди нынешних кандидатов есть как деревни, так и группы деревень и один поселок. Ида-Вирумаа представлен на конкурсе деревней Кийкла.

- В мае начала работу оценочная комиссия, посещающая всех кандидатов на титул деревни года, - пояснила член правления "Kodukant" Криста Хабакукк. Традиционно работой оценочной комиссии руководит спикер Рийгикогу. В комиссию входят представители Министерства сельской жизни, Министерства финансов, "Маалехт", Эстонского союза "Leader" и "Деревни года - 2017".

Своего фаворита выбирает и народ. Деревня-любимец народа определится 21 июня, когда именно из этой деревни в эфир выйдет последний в этом сезоне "Terevisioon". Выбранную жюри деревню года объявят на Дне эстонских деревень 26 июля в Пылвамаа.

В прошлый раз титула эстонской деревни года удостоилась деревня Лясна-Лообу в Ляэне-Вирумаа, оказавшаяся также любимицей народа.