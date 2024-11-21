Новым председателем Нарвского горсобрания избрана Татьяна Стольфат

На заседании Нарвского горсобрания 21 ноября новым председателем избрана Татьяна Стольфат. Во время тайного голосования за Стольфат проголосовали 16 депутатов, других кандидатов не выдвигалось.

Перед этим большинство депутатов проголосовало за вотум недоверия Ирине Янович, председательствовавшей в Нарвском горсобрании 14 месяцев.

И Янович, и Стольфат обе являются членами Центристской партии Эстонии, но в результате внутреннего раскола в горсобрании оказались в разных фракциях и лагерях.

Смена председателя горсобрания стала первым реальным действием новой нарвской коалиции во главе с депутатами Катри Райк и Михаилом Стальнухиным. О создании такой коалиции они официально объявили несколькими днями ранее.

Первоначально предполагалось, что новым председателем Нарвского горсобрания от коалиции станет Михаил Стальнухин, однако он отказался претендовать на этот пост под давлением политиков и общественности, недовольных его высказываниями на пресс-конференции 18 ноября.