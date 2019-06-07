Пт, 7.06.2019
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Мотофестиваль даст возможность поболеть за своих

Мотофестиваль, ранее проводившийся во второй половине лета, уже второй год проходит в начале июня, собирая в Кивиыли сильнейших в мире гонщиков на мотоциклах с коляской.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Занятое в середине мая Кертом Вариком и Лаурисом Дайдерсом призовое место дает в начале июня повод поболеть в Кивиыли за своих.

- Может, это станет историческим этапом ЧМ, - по словам организатора Кивиылиского мотофестиваля Янека Маара, впервые стала реальной возможность, что команда Эстонии победит на домашнем этапе ЧМ. Уже в прошлом году смешанная эстонско-латвийская пара показала хорошую форму. В этом году они пока занимали места ниже пятого, однако занятое 19 мая 2-е место дает надежду на очень хороший результат.

Гонки за победу на этапе среди мотоциклов с коляской состоятся 9 июня, а полуфиналы пройдут днем раньше. Уже второй год Кивиылиский мотофестиваль проходит в июне вместо обычного периода с конца июля по начало августа. Более раннее соревнование означает, что все гонщики еще в хорошей форме и жаждут победы. В нынешнем году на гонку тоже записались уже 36 команд, в том числе все именитейшие участники серии ЧМ. 

Кроме очков этапа ЧМ по гонкам на мотоциклах с коляской в Кивиыли разыграют очки этапа ЧЕ в классе quadracer, а также состоится чемпионат Европы по подъему в гору.

- Любителям соло тоже стоит прийти на место - ночной кросс, в котором очки чемпионатов не разыгрываются, а гонка проводится только для чести и славы, тоже всегда интересен, - уверяет Маар.

По его словам, переговоры с гонщиками еще ведутся, но Герт Крестинов уже дал согласие участвовать. 

Кроме мотопрограммы частью фестиваля является праздничная палатка, в которой выступит отмечающий в Кивиыли свое воссоединение ансамбль "Kala". На разогреве выступит ансамбль "Traffic". 

- И, конечно, центр впечатлений для всей семьи, расположенный на другой стороне горы, который во время предыдущего мотофестиваля был еще "сыроват", - сказал Янек Маар.

По его словам, интересных занятий в выходные хватит и тем, кто интересуется мотогонками, и тем, кто предпочитает более тихие и спокойные развлечения. 

По сравнению с предыдущим годом приключенческий центр увеличил пропускную способность спуска по тросу - приобретены дополнительные машины, техника. Лучше обустроена будет также зона общепита на территории центра.

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