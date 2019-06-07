Мотофестиваль даст возможность поболеть за своих

- Может, это станет историческим этапом ЧМ, - по словам организатора Кивиылиского мотофестиваля Янека Маара, впервые стала реальной возможность, что команда Эстонии победит на домашнем этапе ЧМ. Уже в прошлом году смешанная эстонско-латвийская пара показала хорошую форму. В этом году они пока занимали места ниже пятого, однако занятое 19 мая 2-е место дает надежду на очень хороший результат.

Гонки за победу на этапе среди мотоциклов с коляской состоятся 9 июня, а полуфиналы пройдут днем раньше. Уже второй год Кивиылиский мотофестиваль проходит в июне вместо обычного периода с конца июля по начало августа. Более раннее соревнование означает, что все гонщики еще в хорошей форме и жаждут победы. В нынешнем году на гонку тоже записались уже 36 команд, в том числе все именитейшие участники серии ЧМ.

Кроме очков этапа ЧМ по гонкам на мотоциклах с коляской в Кивиыли разыграют очки этапа ЧЕ в классе quadracer, а также состоится чемпионат Европы по подъему в гору.

- Любителям соло тоже стоит прийти на место - ночной кросс, в котором очки чемпионатов не разыгрываются, а гонка проводится только для чести и славы, тоже всегда интересен, - уверяет Маар.

По его словам, переговоры с гонщиками еще ведутся, но Герт Крестинов уже дал согласие участвовать.

Кроме мотопрограммы частью фестиваля является праздничная палатка, в которой выступит отмечающий в Кивиыли свое воссоединение ансамбль "Kala". На разогреве выступит ансамбль "Traffic".

- И, конечно, центр впечатлений для всей семьи, расположенный на другой стороне горы, который во время предыдущего мотофестиваля был еще "сыроват", - сказал Янек Маар.

По его словам, интересных занятий в выходные хватит и тем, кто интересуется мотогонками, и тем, кто предпочитает более тихие и спокойные развлечения.