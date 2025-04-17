Чем созвучны картины Врубеля и Рериха

Эдуард Крамп - бывший нарвитянин, сейчас живет в Таллинне. С 1990 года - научный сотрудник отдела развития общественного Музея имени Н.К. Рериха, а также является членом Эстонского общества Рериха. Глубоко увлеченный человек, он умеет не только передать свои знания аудитории, но и вовлечь в диалог слушателей, окунув их в неизведанный мир искусства. На этих встречах часто бывают аншлаги, ведь те, кто хоть однажды слушал лекции Крампа, знают - будет познавательно, увлекательно и интересно.