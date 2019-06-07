Нарвский энергозабег с обновленной трассой претендует на рекорд участия

Трасса проводимого 8 июня крупнейшего в Ида-Вирумаа мероприятия народного спорта - Нарвского энергозабега - нынче в большей мере охватывает город и новые велодороги. Организаторы нацелились также на новый рекорд участия, что означает приближение общего числа стартующих к пяти тысячам человек.
Главный организатор проводимого в 9-й раз самого многолюдного в уезде мероприятия народного спорта Мати Лиллиаллик отметил, что прокладка новой трассы оказалась возможна благодаря тому, что в Нарве за последний год добавилось много километров новых велодорог.
- Это позволяет также разместить почти всю 21-километровую трассу полумарафона в черте города. Это более интересно для бегунов, а также должно привлечь больше болельщиков к трассе, - сказал он, добавив, что поскольку нынче будут больше бежать по пешеходным дорожкам, то не возникнет необходимости перекрывать на время мероприятия так много автодорог, как раньше.
Существенное изменение в том, что в этом году бегунам не придется преодолевать значительное расстояние туда и обратно по дороге, ведущей в Нарва-Йыэсуу. Но, как и в прошлом году, трасса пройдет по территории Кренгольма, речному променаду, Темному саду, трассам здоровья Пяхклимяэ и по некоторым другим районам Нарвы. Место старта и финиша по-прежнему расположится по соседству с крепостью Германа в Липовой ямке.
Мати Лиллиаллик сказал в середине мая, что нынче на Нарвский энергозабег уже зарегистрировалось на 10-15 процентов больше участников, чем на тот же период прошлого года. "Это и у организаторов вызывает азарт: удастся ли установить новый рекорд участия", - отметил он. В прошлом году участников было около четырех тысяч. Рекорд же участия был установлен в 2017 году, когда на разных дистанциях оказалось в общем 4329 любителей спорта.
Как обычно, в Нарве определятся также чемпионы Эстонии по полумарафону. На старт выйдут в том числе два лучших эстонских марафонца Тийдрек Нурме и Роман Фости, которые в прошлом году на ЧЕ в Берлине заняли соответственно 9-е и 17-е место. Этой весной Нурме установил личный рекорд в марафоне - 2.13,40. По словам Лиллиаллика, на быструю нарвскую трассу они приедут с намерением установить новый рекорд Эстонии в полумарафоне, до которого Нурме в прошлом году не хватило совсем немного. Поддержать темп им должен помочь кениец Ибрагим Мукунга, оправившийся после легкой аварии.
После забега традиционно состоится концерт в Липовой ямке, в котором нынче выступит Койт Тооме.
Наряду с регистрацией участников активно шла вербовка добровольцев. По словам их руководителя Антона Праткунаса, требуется более пары сотен помощников как на питьевые пункты и центр соревнования, так и для обеспечения безопасности и указания направления на трассе. "Многие добровольцы уже годами приходят на помощь прежде всего из-за приятного чувства совместной деятельности. Но нам нужны и новые люди, ведь некоторые наши добровольцы и сами стали бегать и не хотят в этом году оставаться на краю трассы", - сказал он.
Нарвский энергозабег - 2019
- 8 июня
- Место старта и финиша, центр соревнования и концертная сцена - в Липовой ямке
- В программе: бег на 21,2 км (определятся в том числе чемпионы Эстонии по полумарафону), а также бег и ходьба на 6 км
- Дополнительная информация и регистрация: www.jooks.ee