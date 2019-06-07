Нарвский энергозабег с обновленной трассой претендует на рекорд участия

Главный организатор проводимого в 9-й раз самого многолюдного в уезде мероприятия народного спорта Мати Лиллиаллик отметил, что прокладка новой трассы оказалась возможна благодаря тому, что в Нарве за последний год добавилось много километров новых велодорог.

- Это позволяет также разместить почти всю 21-километровую трассу полумарафона в черте города. Это более интересно для бегунов, а также должно привлечь больше болельщиков к трассе, - сказал он, добавив, что поскольку нынче будут больше бежать по пешеходным дорожкам, то не возникнет необходимости перекрывать на время мероприятия так много автодорог, как раньше.

Существенное изменение в том, что в этом году бегунам не придется преодолевать значительное расстояние туда и обратно по дороге, ведущей в Нарва-Йыэсуу. Но, как и в прошлом году, трасса пройдет по территории Кренгольма, речному променаду, Темному саду, трассам здоровья Пяхклимяэ и по некоторым другим районам Нарвы. Место старта и финиша по-прежнему расположится по соседству с крепостью Германа в Липовой ямке.

Мати Лиллиаллик сказал в середине мая, что нынче на Нарвский энергозабег уже зарегистрировалось на 10-15 процентов больше участников, чем на тот же период прошлого года. "Это и у организаторов вызывает азарт: удастся ли установить новый рекорд участия", - отметил он. В прошлом году участников было около четырех тысяч. Рекорд же участия был установлен в 2017 году, когда на разных дистанциях оказалось в общем 4329 любителей спорта.

Как обычно, в Нарве определятся также чемпионы Эстонии по полумарафону. На старт выйдут в том числе два лучших эстонских марафонца Тийдрек Нурме и Роман Фости, которые в прошлом году на ЧЕ в Берлине заняли соответственно 9-е и 17-е место. Этой весной Нурме установил личный рекорд в марафоне - 2.13,40. По словам Лиллиаллика, на быструю нарвскую трассу они приедут с намерением установить новый рекорд Эстонии в полумарафоне, до которого Нурме в прошлом году не хватило совсем немного. Поддержать темп им должен помочь кениец Ибрагим Мукунга, оправившийся после легкой аварии.

После забега традиционно состоится концерт в Липовой ямке, в котором нынче выступит Койт Тооме.

Наряду с регистрацией участников активно шла вербовка добровольцев. По словам их руководителя Антона Праткунаса, требуется более пары сотен помощников как на питьевые пункты и центр соревнования, так и для обеспечения безопасности и указания направления на трассе. "Многие добровольцы уже годами приходят на помощь прежде всего из-за приятного чувства совместной деятельности. Но нам нужны и новые люди, ведь некоторые наши добровольцы и сами стали бегать и не хотят в этом году оставаться на краю трассы", - сказал он.