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ВИДЕО и ГАЛЕРЕЯ: Более четырех тысяч человек бежали в Нарве в 30-градусную жару
В полумарафоне победу праздновали Тийдрек Нурме и Лийна Луйк

Роман Фости, уступивший победителю 6 минут и 40 секунд.

ФОТО: Matti Kämära / Põhjarannik

В субботу, 8 июня, состоялся ежегодный Нарвский энергетический забег - крупнейшее спортивное мероприятие Ида-Вирумаа, в котором принимают участие тысячи человек, сообщает портал rus.err.ee. В полумарафоне (21,1 км) победу праздновал эстонский бегун Тийдрек Нурме, преодолевший дистанцию за 1 час, 7 минут и 11 секунд.

Второе место занял принципиальный конкурент Нурме - Роман Фости, уступивший победителю 6 минут и 40 секунд. Третьим стал Райдо Митт, проигравший Фости 6 секунд.

А вот один из фаворитов - кениец Ибрагим Мукунга - финишировал лишь пятым, уступив еще и Ивару Иванову.

Финиш победителя полумарафона:

Ранее Нурме побеждал в 2016 году, Фости выигрывал нарвский полумарафон трижды - в 2013, 2014 и 2017 годах, а Мукунга добился успеха в 2015-м.

При этом самое быстрое время полумарафона за девять лет проведения Нарвского энергетического забега (1:03:55) показал в 2018 году молодой кенийский талант Доминик Киптарус.

У женщин лучшей в полумарафоне стала Лийна Луйк, преодолевшая дистанцию за 1 час, 21 минуту и 38 секунд. Второе место у Кайзы Кукк, третье - у Кайи Лепик.

Победители энергетического забега стали чемпионами Эстонии по полумарафону.

В 14.00 на старт 6-километровой дистанции Нарвского энергетического забега для бегунов, ходоков и любителей скандинавской ходьбой вышло более 1500 человек.

У мужчин победителем стал Сергей Рябышкин, его результат - 21 минута и 39 секунд. Далее финишировали представители Ида-Вирумаа Вячеслав Кошелев и Денис Шалкаускас. У женщин победила 14-летняя спортсменка из Кохтла-Ярве Луна-Александра Лагода.

Луна-Александра Лагода и ее тренер Харри Лемберг.

ФОТО: Эрик Гамзеев / Põhjarannik

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