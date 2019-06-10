ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Калмер Каск

Вируский окружной прокурор Калмер Каск добился в результате переговоров того, что на этой неделе суд приговорил к реальному заключению влиятельнейшего человека Нарвы - Алексея Воронова. Кроме того, коррупционеру придется значительно облегчить свои счета и отдать государству преступный доход - в сумме около четверти миллиона евро. "По оценке прокуратуры, достигнутый результат является оптимальным, с учетом интересов как государства и прокуратуры, так и Алексея Воронова", - сказал Каск после того, как суд подтвердил соглашение со строгим наказанием для Воронова. То, что нарвский коррупционер номер один добровольно согласился на год тюрьмы, демонстрирует, что он признал ничтожными свои шансы выйти из суда победителем. Настолько ничтожными, что год реального заключения и потеря 260000 евро могут при этом означать, что он еще легко отделался. Это подтверждает, что у следствия против Воронова были крепкие козыри.