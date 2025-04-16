Неужели действительно сложно понять, что с государством, которое - если перечислить события лишь последних недель - убило своими ракетами девять детей на игровой площадке в Кривом Роге или более 30 гражданских лиц в центре города Сумы, нельзя и невозможно вести хоть какое-то сотрудничество или дела? Так считает как подавляющее большинство эстонского общества, так и весь демократический мир. К сожалению, такая убийственная работа происходила не только в последние недели, а продолжается в полном объеме уже более трех лет и уходит корнями в 2014 год.