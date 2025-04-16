Описанный в свежем ежегоднике Полиции безопасности эпизод, когда ида-вирумааских детей отправили, так сказать, на заслуженный отдых в детский лагерь в оккупированном государством-убийцей Россией Крыму, озадачивает и лишает дара речи. Еще больше изумляет непонимание связанных с организацией этой поездки людей того, что же здесь было неправильно.
Неужели действительно сложно понять, что с государством, которое - если перечислить события лишь последних недель - убило своими ракетами девять детей на игровой площадке в Кривом Роге или более 30 гражданских лиц в центре города Сумы, нельзя и невозможно вести хоть какое-то сотрудничество или дела? Так считает как подавляющее большинство эстонского общества, так и весь демократический мир. К сожалению, такая убийственная работа происходила не только в последние недели, а продолжается в полном объеме уже более трех лет и уходит корнями в 2014 год.
Такого рода лагеря, как вышеупомянутый лагерь в Артеке, и прочие подобные мероприятия служат только пропагандистским целям режима путинских убийц. Не понимающих это детей и их родителей просто используют, пытаясь обманчиво продемонстрировать в своем государстве, что различные зарубежные государства совсем не встревожены или не задеты российской захватнической войной и попыткам уничтожить украинский народ. Это ужасно и цинично, и тем более достойно сожаления, что проживающие в Эстонии люди сознательно или несознательно попадаются на эту удочку.