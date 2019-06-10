Пн, 10.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

ОПРОС: Готовы ли вы платить за электричество больше ради сохранения рабочих мест?

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Рабочие места части отправляемых в ближайшее время в вынужденный отпуск 1300 работников "Eesti Energia" можно бы сохранить, если власти установят для электропотребителей в Эстонии дополнительную плату, так сказать, за запас мощности. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Яак Ээлметс:

- Как человек, учившийся на горного инженера, - конечно, готов. Оборудование шахт и электростанций спроектировано для постоянной работы. Если его остановить, то обратный путь будет очень дорогим. Когда-то "продажа воздуха" в виде квот на CO2 в любом случае закончится, и тогда мы станем зависимыми от импорта, и цены могут оказаться еще более болезненными.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Арго Кеэрме:

- Как человек, работающий в сфере предпринимательства, - однозначно нет. Мы создаем рабочие места, и если на нас взвалят еще и социальные проблемы, то мы вскоре упадем на колени. Рабочие места исчезают, и проблемы в действительности усугубляются. Разумеется, тогда не печатают громкие заголовки, поскольку теряющие работу распределяются между многими предприятиями.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Рейго Негласон:

- Точно нет. Наше электричество и так дороже, чем в Скандинавии. Если повысить цены еще больше, то конкурентоспособность Эстонии уменьшится. А это означает, в свою очередь, исчезновение тысяч рабочих мест. Так что проблемы на самом деле усугубляются.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Янно Каземаа:

- Противоречивая тема. Недолгое время, пожалуй, даже платил бы, чтобы уменьшить остроту проблемы в нашем регионе. Вместе с тем в таком случае должен быть долгосрочный четкий план, потому что требовать от потребителей продолжительной оплаты экономически нецелесообразных решений точно нельзя.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Хейки Лутс:

- Изменение регуляций в энергетике было известно заранее, однако у нас постоянно возникают кризисы. Недолгое время я могу платить за электричество немного больше, если увижу, что политика государства в сфере экологических налогов и всевозможных плат имеет четкий план по выходу из кризиса так, чтобы производство и рабочие места сохранились.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ