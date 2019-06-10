ОПРОС: Готовы ли вы платить за электричество больше ради сохранения рабочих мест?

Рабочие места части отправляемых в ближайшее время в вынужденный отпуск 1300 работников "Eesti Energia" можно бы сохранить, если власти установят для электропотребителей в Эстонии дополнительную плату, так сказать, за запас мощности.
Яак Ээлметс:
- Как человек, учившийся на горного инженера, - конечно, готов. Оборудование шахт и электростанций спроектировано для постоянной работы. Если его остановить, то обратный путь будет очень дорогим. Когда-то "продажа воздуха" в виде квот на CO2 в любом случае закончится, и тогда мы станем зависимыми от импорта, и цены могут оказаться еще более болезненными.
Арго Кеэрме:
- Как человек, работающий в сфере предпринимательства, - однозначно нет. Мы создаем рабочие места, и если на нас взвалят еще и социальные проблемы, то мы вскоре упадем на колени. Рабочие места исчезают, и проблемы в действительности усугубляются. Разумеется, тогда не печатают громкие заголовки, поскольку теряющие работу распределяются между многими предприятиями.
Рейго Негласон:
- Точно нет. Наше электричество и так дороже, чем в Скандинавии. Если повысить цены еще больше, то конкурентоспособность Эстонии уменьшится. А это означает, в свою очередь, исчезновение тысяч рабочих мест. Так что проблемы на самом деле усугубляются.
Янно Каземаа:
- Противоречивая тема. Недолгое время, пожалуй, даже платил бы, чтобы уменьшить остроту проблемы в нашем регионе. Вместе с тем в таком случае должен быть долгосрочный четкий план, потому что требовать от потребителей продолжительной оплаты экономически нецелесообразных решений точно нельзя.
Хейки Лутс:
- Изменение регуляций в энергетике было известно заранее, однако у нас постоянно возникают кризисы. Недолгое время я могу платить за электричество немного больше, если увижу, что политика государства в сфере экологических налогов и всевозможных плат имеет четкий план по выходу из кризиса так, чтобы производство и рабочие места сохранились.