Генпрокурор Лавли Перлинг о деле Алексея Воронова: прокуратура собрала неопровержимые доказательства

- С каким чувством вы читали новость о том, что Алексей Воронов, которого считают истинным правителем Нарвы, отправлен в тюрьму и согласился с достаточно суровым наказанием?

- В должности прокурора чувствами не руководствуются. Вместе с тем не могу скрывать, что когда я увидела, что Вируская окружная прокуратура дошла до согласительного производства, то поняла, что хорошую работу проделали как прокуратура, так и следственные органы, то есть Центральная криминальная полиция. В том смысле, что собраны признанные судом доказательства и дело, насколько я понимаю, дошло до суда достаточно быстро. Доказательства в этом деле должны были быть настолько неопровержимыми, что обвиняемый и адвокат поняли, что разумно пойти на согласительное производство.

Наказание никогда не является самоцелью. Прокуратура должна все больше думать в том ключе, что на каждого человека, совершающего преступление, нужно воздействовать теми средствами, которые на этого человека влияют. Например, если в случае несовершеннолетних следует применять, скорее, социальные программы и средства воздействия, которые помогут им уйти с неверного пути, то закоренелым преступникам нужно время от времени назначать суровые наказания в виде тюремного заключения и изымать у них преступный доход.

- Но общественное чувство справедливости ведь тоже может быть аргументом при назначении наказания преступникам?

- Во-первых, прокурор всегда должен исходить из закона, доказательств и внутреннего убеждения. Руководствоваться только чувствами и ожиданиями общественности нельзя. Во-вторых, право - это ведь не что иное, как обеспечение правовой определенности или справедливости. В этом смысле прокурор, разумеется, должен учитывать, каким образом обеспечить эту правовую определенность.

Если мы говорим о коррупционных преступлениях, то этот момент справедливости и заключается в том, что все мы, налогоплательщики, имеем право ожидать честного обращения с общественными финансами. Коррупция ведь не что иное, как кража доверия. Когда такое преступление выявляется, нужно смотреть на это конкретное деяние. Да, эстонская судебная практика по коррупционным преступлениям склоняется к тому, что если человек под судом в первый раз, то реальное тюремное заключение следует редко. Но в данном деле, очевидно, пришли к выводу, что деяние настолько тяжкое, что реакцией на него должно быть реальное лишение свободы.

- Но люди на местах относятся к подобным делам так: да, конкретный человек попался и был наказан, однако на самом деле коррумпированная система продолжает работать, просто теперь постараются лучше заметать следы.

- Как работает и развивается эта система, так развивается и борьба с преступностью.

- Это красивый лозунг.

- Нет. Я считаю, что те дела о коррупции, которые сейчас доходят до суда, имеют большее влияние на общество, чем, быть может, те дела, которые доходили до суда тогда, когда государство только начинало борьбу с коррупцией.