ПЕРЕДОВИЦА Отсутствие интереса к происходящему может дорого стоить

Может показаться невероятным, с какой легкостью люди склонны верить обманщикам и насколько большие суммы отдают мошенникам.

Из этих эпизодов следует также тот факт, что многие хранят дома большие суммы наличности, которые отдают затем преступникам, доверившись им.

Жертвами становятся главным образом русскоязычные люди, с которыми звонящие из-за рубежа мошенники вследстие отсутствия языкового барьера с большей легкостью заводят разговор. К тому же это, как правило, уже пожилые люди.

Такие мошенничества совершаются у нас довольно давно, и кажется странным, что люди по-прежнему попадаются на удочку обманщиков и верят, что в случае предполагаемого несчастья уголовное производство можно прекратить за деньги или что банк просит людей для защиты их счета передать куда-то свою банковскую карточку. Ведь и со стороны официальных властей звучало множество призывов проявлять осторожность ко всевозможным звонкам от чужих людей.