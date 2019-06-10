Тысяча кирпичей совершат путешествие из Нарвы в Прагу и обратно

Aнн Мирьям Вайкла и Шимон Кула из Нарвской художественной резидентуры отправили почти шеститонную историческую коллекцию кирпичей местного коллекционера Игоря Курова на Пражскую квадриеннале, где она превратилась в перформативную инсталляцию. Что можно построить из 1000 кирпичей?
Руководитель Нарвской художественной резидентуры Анн Мирьям Вайкла говорит "Северному побережью", что их совместная с польским художником Шимоном Кула идея основана на уникальной исторической коллекции кирпичей Игоря Курова, которую они обнаружили в Нарве - в городе, расположенном на границе разных цивилизаций.