Тысяча кирпичей совершат путешествие из Нарвы в Прагу и обратно

Оригинальная коллекция, которую начиная с 1995 года собирал в разных местах, в том числе и по другую сторону эстонско-российской границы, нарвский коллекционер Игорь Куров, включает в себя более тысячи кирпичей.

ФОТО: Анн Мирьям Вайкла