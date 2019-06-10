Пн, 10.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Тысяча кирпичей совершат путешествие из Нарвы в Прагу и обратно

Оригинальная коллекция, которую начиная с 1995 года собирал в разных местах, в том числе и по другую сторону эстонско-российской границы, нарвский коллекционер Игорь Куров, включает в себя более тысячи кирпичей.

ФОТО: Анн Мирьям Вайкла

Aнн Мирьям Вайкла и Шимон Кула из Нарвской художественной резидентуры отправили почти шеститонную историческую коллекцию кирпичей местного коллекционера Игоря Курова на Пражскую квадриеннале, где она превратилась в перформативную инсталляцию. Что можно построить из 1000 кирпичей?

Руководитель Нарвской художественной резидентуры Анн Мирьям Вайкла говорит "Северному побережью", что их совместная с польским художником Шимоном Кула идея основана на уникальной исторической коллекции кирпичей Игоря Курова, которую они обнаружили в Нарве - в городе, расположенном на границе разных цивилизаций.

Неизвестный прежде клад 

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