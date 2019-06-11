"Об этом месте смело можно сказать, что это и есть край света", - считает Рональдо Силдник, неделю за неделей заливающий бетон в Финляндии, чтобы отстроить на лоне алутагузеских лесов старый хутор и предоставить также другим людям возможность наслаждаться, находясь в жаркой бане или освежающем пруду, ночными "голосами джунглей" эстонского леса.

Ведущий вечеров и мотолюбитель Рональдо Силдник, который не первый год ездит на заработки в Финляндию, живет в Таммику. "Когда-то, купив здесь дом, я думал, что это и есть моя мечта: собственный дом в деревне", - вспоминает он.

На самом деле это оказалось не совсем то: шум от машин в доме постоянно напоминал, что речь идет все же о городе. В итоге он погрузился в долгие поиски, чтобы найти местечко подальше от шума и суеты. Наконец нашел. Там, откуда другие люди в общем-то бегут и где не осталось ни одного человека, кто проживал бы тут круглый год, - в Метскюла в алутагузеских лесах.