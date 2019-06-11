11 июня 2019, 0:26
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Банный хутор на краю света
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"Об этом месте смело можно сказать, что это и есть край света", - считает Рональдо Силдник, неделю за неделей заливающий бетон в Финляндии, чтобы отстроить на лоне алутагузеских лесов старый хутор и предоставить также другим людям возможность наслаждаться, находясь в жаркой бане или освежающем пруду, ночными "голосами джунглей" эстонского леса.
Ведущий вечеров и мотолюбитель Рональдо Силдник, который не первый год ездит на заработки в Финляндию, живет в Таммику. "Когда-то, купив здесь дом, я думал, что это и есть моя мечта: собственный дом в деревне", - вспоминает он.