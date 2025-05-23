Опыт развития Вильянди может пригодиться идавирусцам

Инициативная группа "Ida-Viru Tulevik 2050" 9 мая отправилась в Вильянди, чтобы познакомиться с впечатляющим опытом региональных преобразований. За последние 20 лет регион Вильяндимаа превратился из сельскохозяйственного в современный и динамично развивающийся, где есть место как высокотехнологичному бизнесу, так и организациям, занимающимся развитием культуры. Многое, о чем услышали и что увидели, может быть вполне применимо и в Ида-Вирумаа и станет темами для обсуждения на различных форумах. А пока расскажем о самых ярких впечатлениях после этого маленького путешествия.

Группа инициативных идавирусцев знакомится с одним из самых успешных предприятий в Вильянди и Эстонии "VMT Tehased". Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Взгляд в будущее

Представители гражданского общества Ида-Вирумаа в марте приступили к работе по созданию видения будущего региона до 2050 года, которое будет отвечать потребностям местного сообщества и соответствовать целям устойчивого развития и безопасности Эстонии. Основной целью программы "Ida-Viru Tulevik 2050" / "Будущее Ида-Вирумаа - 2050", организованной Центром информации о безопасности и обороне при поддержке балтийской организации "Nidus Balticus" и швейцарского фонда "Our Common Home", являются поддержка и расширение возможностей местных инициативных жителей.

Разработкой стратегий развития региона обычно занимаются в основном политики, чиновники и ученые, а простым жителям сложно повлиять на этот процесс, но участники "Ida-Viru Tulevik 2050" постараются донести до официальных структур и местных политиков свое видение того, как сделать регион более привлекательным и комфортным для жизни и доходным для экономической деятельности.

Идавирусцы давно испытывают социально-экономические последствия различных кризисов, негативно влияющих как на текущие процессы, так и на перспективы региона, особенно в глазах молодежи. По словам директора Центра информации о безопасности и обороне Дмитрия Теперика, участники инициативной группы разработают рекомендации, которые постараются обсудить с представителями разных общественных сфер, а также политических сил накануне грядущих выборов в органы местного самоуправления Ида-Вирумаа.

Цель этой программы - чтобы инициативные представители гражданского общества высказали свое мнение по поводу развития Ида-Вирумаа. Для этого организуют обучающие семинары, дискуссии, информационные встречи, учебные поездки и публичные мероприятия, в которых примут участие эксперты, представители местных СМИ, политики, чиновники и активные граждане.