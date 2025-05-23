Опыт развития Вильянди может пригодиться идавирусцам

Инициативная группа "Ida-Viru Tulevik 2050" 9 мая отправилась в Вильянди, чтобы познакомиться с впечатляющим опытом региональных преобразований. За последние 20 лет регион Вильяндимаа превратился из сельскохозяйственного в современный и динамично развивающийся, где есть место как высокотехнологичному бизнесу, так и организациям, занимающимся развитием культуры. Многое, о чем услышали и что увидели, может быть вполне применимо и в Ида-Вирумаа и станет темами для обсуждения на различных форумах. А пока расскажем о самых ярких впечатлениях после этого маленького путешествия.
Взгляд в будущее
Представители гражданского общества Ида-Вирумаа в марте приступили к работе по созданию видения будущего региона до 2050 года, которое будет отвечать потребностям местного сообщества и соответствовать целям устойчивого развития и безопасности Эстонии. Основной целью программы "Ida-Viru Tulevik 2050" / "Будущее Ида-Вирумаа - 2050", организованной Центром информации о безопасности и обороне при поддержке балтийской организации "Nidus Balticus" и швейцарского фонда "Our Common Home", являются поддержка и расширение возможностей местных инициативных жителей.
Разработкой стратегий развития региона обычно занимаются в основном политики, чиновники и ученые, а простым жителям сложно повлиять на этот процесс, но участники "Ida-Viru Tulevik 2050" постараются донести до официальных структур и местных политиков свое видение того, как сделать регион более привлекательным и комфортным для жизни и доходным для экономической деятельности.
Идавирусцы давно испытывают социально-экономические последствия различных кризисов, негативно влияющих как на текущие процессы, так и на перспективы региона, особенно в глазах молодежи. По словам директора Центра информации о безопасности и обороне Дмитрия Теперика, участники инициативной группы разработают рекомендации, которые постараются обсудить с представителями разных общественных сфер, а также политических сил накануне грядущих выборов в органы местного самоуправления Ида-Вирумаа.
Цель этой программы - чтобы инициативные представители гражданского общества высказали свое мнение по поводу развития Ида-Вирумаа. Для этого организуют обучающие семинары, дискуссии, информационные встречи, учебные поездки и публичные мероприятия, в которых примут участие эксперты, представители местных СМИ, политики, чиновники и активные граждане.
В Ида-Вирумаа деревья только начали выбрасывать свои листочки, а в Вильянди уже полно зелени и цветов, не только высаженных заботливыми садовниками, но и тех, что стихийно растут на газонах и в парке. День выдался прохладный и слегка дождливый, но погода не помешала прогулке по уютным улицам центра, парку, а также спуститься к одной из главных достопримечательностей - озеру Вильянди. Видно, что здесь будет чем заняться с наступлением теплых летних дней - покататься по воде, отдохнуть на ухоженном пляже или поиграть в теннис на кортах, построенных на берегу...
Музей в столетней водонапорной башне
Уже более ста лет тридцатиметровая водонапорная башня на площади Йохана Лайдонера является одной из интереснейших достопримечательностей. Это сооружение не только памятник архитектуры, но и смотровая площадка - симпатичный деревянный восьмигранник с небольшими окошками, откуда открывается панорамный вид на старый город и его ближайшие окрестности. С башни также можно полюбоваться озером Вильянди и стенами средневекового орденского замка.
Полвека это сооружение использовалось по прямому назначению, в 2001 году городские власти решили превратить его в аттракцион для туристов и переделали в смотровую башню.
Жители Кохтла-Ярве искренне порадовались за вильяндисцев, ведь на въезде в наш город тоже имеется интересная старая башня, которая, мягко говоря, уже несколько десятилетий совсем не радует взгляд и уж тем более не является привлекательной для гостей города. В 1989 году строение было продано частному предпринимателю, который так и не смог воплотить свои планы, поэтому почти все это время башня стоит бельмом на глазу - облезлая и с заколоченными дверями.
Улицы старого города (этот статус Вильянди получил в 1283 году, а первые упоминания о цивилизации относятся к V тысячелетию до н.э.) хоть и преобразились, но сохранили архитектурный стиль. По словам Андо Кивиберга, который был мэром Вильянди в 2013-2017 годах, а ныне является депутатом Рийгикогу, благодарить за это стоит архитекторов, разработавших стратегию развития в 30-х годах прошлого века, позволяющую не вносить серьезных изменений в деревянную часть города.
- Составляя первую генеральную планировку, они дальновидно предусмотрели, чтобы старая часть города была уютной для жизни: красивые улицы, парк, это место, где приятно жить, проводить досуг, гулять, устраивать общественные мероприятия и праздники, - объясняет он. - Индустриальные районы стали строить на краю города, чтобы ни дым из труб завода, ни шум не мешали горожанам. Между центром и промышленным регионом осталась зеленая зона, где позже стали строить многоэтажные дома. В конечном итоге все получилось неплохо, и главное, у нас удалось сохранить дух ганзейского города.
Символы на городских улицах
На улицах Вильянди сложно не заметить большие скульптуры ягод клубники и бетонные изваяния кошек. Это символы центра города. Клубники появились в Вильянди в 2006 году. Это дань уважения известному эстонскому наивисту Паулю Кондасу, который жил и работал в Вильянди. В 2003 году был открыт художественный центр его имени. Одна из его наиболее известных картин "Поедатели клубники" и родила идею малой формы для украшения города. Впрочем, ягоду эту в этом краю тоже многие выращивают, возможно, идавирусцы даже приезжали в сезон на сбор клубники.
С 2022 года с приходом весны в центре города появляются также бетонные изваяния рыжих и серых кошек - их достают из хранилищ, куда убирают на зиму. Их устанавливают таким образом, чтобы помогать регулировать парковку. Одна скульптура высотой 65 сантиметров, весит около 80 килограммов.
Автор кошачьей компании - скульптор Айме Куульбуш, вдохновленная котом на логотипе Вильянди и мультфильмом "Naksitrallid". Андо Кивиберг добавил, что раньше в Вильянди можно было увидеть много кошек, что также подтолкнуло автора к такой идее.
Проблемы региона не уникальны
Об этом рассказал исполнительный директор Союза самоуправлений Вильяндимаа Каупо Казе, заметив, что раз в месяц представители всех волостей собираются и обсуждают актуальные темы.
- Все начинается с падения рождаемости, - рассуждает он. - Это повсеместная проблема, не только в Эстонии, но и в других странах. Вильяндимаа не исключение. Есть у нас также проблема миграции населения - уехавшие учиться или работать жители редко возвращаются. Почему? У нас есть красивые детсады, школы, будет строиться новая, есть места для проведения досуга, но проблема в том, что нет работы...
Тем не менее, по словам собеседника, регион хорошо справляется с текущими задачами, строятся дороги, новая больница... Компания "OG Elektra" возводит четырехэтажный спа-отель на берегу озера Вильянди, стоимость проекта - 30 миллионов евро без налога. Завершение работ запланировано на лето 2027 года. Это обеспечит как минимум сотню новых рабочих мест, а главное - станет местом притяжения для туристов.
- У нас, можно сказать, курортные места, прекрасное озеро, но Вильянди, в отличие от Пярну, Хаапсалу или Нарва-Йыэсуу, никогда не был курортным городом, хотя туристы и приезжали, но не задерживались надолго, потому что здесь не было инфраструктуры - ни санатория, ни спа, ни больших гостиниц, - подчеркивает Каупо Казе. - Надеемся, что новое спа даст толчок развитию этого направления и побудит других предпринимателей развивать здесь свой бизнес.
Каупо Казе добавил, что в Вильяндимаа долгое время жили только эстонцы, и главная задача - сохранять язык и культуру на века. "Всем, кто готов это принять, - добро пожаловать", - приглашает он.
Смелая идея привела к международной известности
Уже более тридцати лет в июле в Вильянди становится особенно многолюдно - сюда приезжает до 30 тысяч гостей (население города менее 18 тысяч). Здесь проходит международный фестиваль фольклорной музыки "Viljandi Folk".
- На первом Вильяндиском фестивале было восемь коллективов и полсотни слушателей, но, начиная эту традицию, мы с Райво Сильдоя уже тогда верили, что удастся возродить умирающую традицию народной музыки, - уверяет Андо Кивиберг. - Теперь приезжают тысячи гостей, обычно 150-160 участников из самых разных стран, за четыре дня - около ста концертов, некоторые одновременно, но в разных местах. В июле обычно хорошая погода, поэтому музыка не смолкает порой даже ночью - праздник продолжается.
Одна из достопримечательностей Вильянди - развалины замка
Замок Феллин (нем. Schloß Fellin), в настоящее время именуемый "Замок Вильянди" - замок Тевтонского ордена, строительство которого было начато в 1224 году на месте бывшего городища. Замок являлся одним из самых мощных в Ливонии. Полностью уничтожен во время польско-шведских войн в начале XVII века.
В настоящее время руины замка стали популярным местом отдыха в центральной части Вильянди. В бывшем центральном дворе располагается сцена на открытом воздухе.
В 1998 году руины замка и его крепостной ров были внесены в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.
Но больше всего руководителя "Viljandi Folk" Андо Кивиберга радует, что есть много молодежи, для которой это стало стилем жизни. Они играют эту музыку, и эта культура - естественная часть их жизни. "Поэтому я спокоен, что эстонский музыкальный родной язык полон жизненных сил".
- Когда мы начинали в 1993 году, многим эта идея казалась безумной, - вспоминает он. - Считали, что никто не станет покупать билеты, чтобы слушать народную музыку. Начинать такое в городе, где нет гостиниц, никакой инфраструктуры? Но мы очень в это верили. Эстонцы - маленький народ, и важно, чтобы у каждого народа оставались свои коренные признаки - не только язык, но и обычаи. Музыка - это тоже инструмент для поддержки эстонской идентичности. Наш фестиваль - это могучий инструмент, чтобы распространять эту идею.
Андо Кивиберг рассказал, что во время фестиваля многое происходит спонтанно. Конечно, есть официальная программа, но многое случается вечером или ночью, когда люди собираются в кафе, клубах или просто на улице.
- Это очень весело, и такое не может не привиться, - уверяет он. - На нашем фестивале бывали представители всех континентов - от Европы до Южной Америки, Австралии. Каждый год разная тематика, придумываем какие-то действия или момент фольклора, на который хотим обратить внимание. Например, традиции свадеб или женский голос в разных традициях. Гармонь - инструмент такого типа есть у многих народов мира... Укрепляя свою идентичность, учим публику уважать другие культуры - чем больше знаешь традиций, тем сам становишься богаче. Наша главная задача - помочь этим разным культурам почувствовать, что они важны, что их миссия - сохранить свою культуру.
В этом году фестиваль пройдет с 25 по 27 июля, его тема "Maast Lahti" ("Оторваться от земли") сосредоточится на народах, которые были вынуждены покинуть родные места.
Центр фольклорной музыки Эстонии - гордость вильяндисцев
Почему в таком маленьком городе?
- Почему нет? Старинный средневековый город, здесь находится академия культуры, где преподают фольклорную музыку, и я тоже закончил ее в 1994 году, - отвечает Андо Кивиберг. - В конце 2003 года мэр Малле Вахтра спросила у меня: есть идея что-то сделать с развалинами рядом со старинным парком? Конечно есть. К 2008 году завершилось строительство, и Вильянди получил свой концертный зал, библиотеку, комнаты для занятий и отличное кафе "Аida".
Здесь принимают всех, кто хочет освоить скрипку, волынку или какой-то другой музыкальный инструмент. Можно взять в аренду инструмент, помогут получить не только помещение для репетиций, но и преподавателя, который готов начать обучение с азов.
- Чем больше людей, которым нравится играть, танцевать и петь даже не для выступлений на сцене, а просто чтобы обменяться эмоциями, вместе проводить время, создавать хорошее настроение - это и есть живая традиция в естественном виде, - уверен Андо Кивиберг. - Мы стараемся, чтобы это жило - здесь никто не указывает, люди могут делать то, что они любят.
Нам удалось немного послушать - 9 мая здесь состоялся концерт молодых исполнителей фольклорной музыки.
Летом в Вильянди привлекает фольклорный фестиваль, а в другое время года здесь пока тихо. Но недавно родилась еще одна идея - организовать весенний фестиваль комедийных фильмов. Начало есть, и продолжение, несомненно, последует.
Прощаясь, Андо Кивиберг подвел итог: неважно, в большом или маленьком месте ты живешь, будь смелее и увереннее, затевая маленькое или большое дело - обязательно получится. Если есть видение и хорошо продумать, можно создать условия для роста, глядя вперед на 20-30 лет.
Надежность будущего - в развитии промышленности
Вильянди знают больше как культурный город - академия культуры, театр "Ugala", центр эстонского фольклора и прочее. Но здесь есть и успешно развивающиеся промышленные предприятия. Одно из таких - "VMT Tehased", которое было образовано в 1993 году и на сегодняшний день является одним из крупнейших в Эстонии предприятий по металлообработке с годовым оборотом 22,5 миллиона евро.
Что привлекло в Вильянди, чтобы именно здесь построить завод? Член правления Даниэль Савка рассказал, что история предприятия уходит корнями в 60-е годы прошлого века - здесь были небольшие мастерские, в которых работали два человека, местные жители. Потом они приватизировали предприятие и развили бизнес настолько, что стали одним из самых больших в Эстонии по изготовлению металлоконструкций.
Сейчас у них работает около 130 человек, в основном местные жители, живущие в окрестности до 40 километров. Но были и времена, когда работников приходилось привозить из других мест - из Нарвы ездили восемь сварщиков. Сейчас работает несколько человек, приехавших из Украины.
- Текучести кадров нет, если кто-то уходит, замену найти не трудно - средняя зарплата превышает 2 тысячи евро, а хороший сварщик может заработать и свыше 4 тысяч евро, - объясняет он. - Мы сотрудничаем с Вильяндиским профцентром, где учат сварщиков, и берем учеников на практику - наиболее успешные остаются.
Продукция в основном отправляется на экспорт - в Финляндию, Польшу, Норвегию, Швецию и другие страны. У предприятия есть "дочки" в Финляндии и Норвегии, но основное производство сосредоточено в Вильянди. Общая площадь завода - 14 тысяч квадратных метров.
На небольшой экскурсии мы увидели, как создаются огромные железные фермы для будущих мостов, ферментеры для биогаза, многометровые морские буи и конструкции для мостов, аэропортов и круизных судов и пр. Многое с нуля - от разработки до воплощения и установки. Список изделий большой, но, по словам собеседника, специалисты всегда готовы поломать голову над новым интересным заданием.
- Предприятие давно заработало хорошую репутацию, и нам заказывают порой необычные и сложные конструкции, которые можно назвать искусством, - комментирует Даниэль Савка. - В 2016 году мост, конструкции для которого мы делали, был признан лучшим сооружением в Финляндии, его особенность в том, что он разворачивается параллельно реке. Наши конструкторы разработали ферму длиной 93 метра и массой 120 тонн, которая стоит без дополнительной опоры. Сейчас один из больших заказов - каркасы для лифтовых шахт длиной 55 метров, которые используются на круизных судах, которые могут взять на борт до 9 тысяч пассажиров, это половина населения Вильянди.
Металл для небольших проектов покупают у эстонских перепродавцов, для больших - напрямую от производителей из Дании, Италии, Польши. Раньше много везли из России и Украины, но с началом войны пришлось искать другие варианты, вести переговоры.
- Не вижу проблем, чтобы в Ида-Вирумаа могли бы развиваться подобные производства, - подвел итог Даниэль Савка, обратившись к молодому поколению гостей из Ида-Вирумаа. - В вашем регионе даже лучшие возможности - есть специалисты, хорошие дороги и близость порта.