В кроссе на выносливость в Латвии все йыхвисцы поднялись на пьедестал

В проходившей при сильной жаре гонке Рихо Кеэрме занял в классе эндуро второе место. Аллар и Арго Кеэрме, а также Танель Раук вышли в своих классах на третье место. "В кроссах на выносливость была продолжительная пауза, поскольку этап чемпионата Эстонии отменили", - сказал Арго Кеэрме.

По мере сил участвовали в других, более коротких гонках, чтобы не потерять форму, а для менее опытных гонщиков клуба была возможность улучшить свои технические навыки. "На короткой трассе проще увидеть ошибки, которые отнимают секунды, и можно попытаться не повторять их. Трасса кросса на выносливость длинная и отрабатывать на ней таким образом технику трудно", - сказал Рихо Кеэрме.

Хотя отмененный этап и сократил возможности посоревноваться, но для некоторых это стало плюсом. "Произошло несколько непредвиденных технических неисправностей, так что хорошо, что они проявились в сериях, в которых мы не боролись за высокие места по итогам сезона", - объяснил Рихо Кеэрме.

Теперь, когда позади три этапа Кубка Латвии по кроссу на выносливость, можно подвести промежуточные итоги сезона. Среди клубов Йыхвиский мотоклуб занимает третье место. В классе эндуро Рихо Кеэрме после трех этапов вышел на первое место, как и Танель Раук в классе Е2. В классе Е1 Аллар Кеэрме занимает второе место, как и Арго Кеэрме в классе Е3.