В Йыхвиском вечере легкой атлетики примет участие пятикратный чемпион мира

В международном вечере легкой атлетики в Йыхви, который пройдет 21 июня, примет участие пятикратный чемпион мира по метанию молота Павел Файдек из Польши.
О том, насколько феноменальный представитель мира легкой атлетики приедет в Йыхви, ярко свидетельствует то обстоятельство, что 35-летний Файдек сумел завоевать золото пяти чемпионатов мира подряд в 2013-2022 годах. Среди представителей технических видов ("field events") легкой атлетики на одно звание чемпиона мира больше имеет только легендарный прыгун с шестом Сергей Бубка. Кроме Файдека пять золотых медалей чемпионатов мира на счету немецкого дискобола Ларса Риделя. Более пяти золотых медалей чемпионата мира завоевывали также некоторые бегуны во главе с представителем Ямайки Усэйном Болтом, 11 раз становившимся чемпионом мира, однако у них на каждом чемпионате мира в программу входили несколько видов и, кроме того, эстафеты, а у представителей технических видов спорта на каждом чемпионате мира имеется только одна возможность завоевать медаль.
Один из успешнейших спортсменов Польши
Файдек не только пять раз становился чемпионом мира, но и один раз стал чемпионом Европы, а на Олимпиаде в Токио в 2020 году завоевал бронзу. Его личный рекорд равен 83,93 метра, превысить его за последние 15 лет сумел только чемпион парижской олимпиады канадец Итэн Кецберг. Файдек - один из самых выдающихся польских спортсменов 21-го века, отмеченный также несколькими государственными наградами.
Тем не менее, соревнование по метанию молота не станет только "демонстрационным выступлением" Файдека, так как здесь ожидается интересная борьба, ведь в круг на стадионе Хейно Липпа выйдет также бронзовый призер прошлогодней Олимпиады в Париже и обладатель бронзовой медали проходившего в Риме чемпионата Европы Михайло Кохан из Украины, личный рекорд которого тоже превышает отметку 80 метров - 81.14. Конкуренцию им составят четырехкратный чемпион Финляндии Аарон Кангас, лучшее достижение которого равно 79.05, и его соотечественник Туомас Сеппянен (76.20), а также рекордсмен Исландии Хилмар Ёрн Йёнссон (77.10). Такая сильная конкуренция и поддержка йыхвиской публики наверняка должны подстегнуть лучшего за последние годы эстонского метателя молота Адама Пауля Келли, недавно улучшившего свой личный рекорд, метнув молот на 75.81.
Высокая конкуренция ожидается и в метании молота среди женщин. Лучшие эстонские метательницы молота - вышедшая из Йыхви Анна Мария Чех (девичья фамилия Орель), личный рекорд которой равен 69.85, и обладательница рекорда Эстонии Кати Оялоо (71.50) - смогут помериться силами с обладательницей рекорда Океании Лорен Брюс (74.61) из Новой Зеландии, серебряной призеркой чемпионата Европы Эвой Розанской (72.12) из Польши, обладательницей рекорда Швеции Теа Лёфман (73.31) и ее соотечественницей Ребекой Халлерт (72.62).
Парад звезд будет дополнен
Главный организатор Йыхвиского вечера легкой атлетики Мати Лиллиаллик подтвердил, что в толкании ядра на старт выйдет двукратный чемпион мира американец Джо Ковач, а в метании диска выступят мировой рекордсмен Миколас Алекна, олимпийский чемпион и чемпион мира Даниэль Столь, чемпион мира Кристьян Чех и бронзовый призер парижской олимпиады Мэттью Денни, а также еще несколько дискоболов, личный рекорд которых превышает 70 м.
По словам Лиллиаллика, входящие в мировую элиту легкоатлеты приедут соревноваться в Йыхви и в других видах - их имена будут опубликованы в ближайшее время. В любом случае в Йыхви состоится самое представительное нынче легкоатлетическое соревнование в Эстонии, легкоатлетического мероприятия с настолько титулованными участниками в Эстонии не проводилось уже много лет.