В Йыхвиском вечере легкой атлетики примет участие пятикратный чемпион мира

О том, насколько феноменальный представитель мира легкой атлетики приедет в Йыхви, ярко свидетельствует то обстоятельство, что 35-летний Файдек сумел завоевать золото пяти чемпионатов мира подряд в 2013-2022 годах. Среди представителей технических видов ("field events") легкой атлетики на одно звание чемпиона мира больше имеет только легендарный прыгун с шестом Сергей Бубка. Кроме Файдека пять золотых медалей чемпионатов мира на счету немецкого дискобола Ларса Риделя. Более пяти золотых медалей чемпионата мира завоевывали также некоторые бегуны во главе с представителем Ямайки Усэйном Болтом, 11 раз становившимся чемпионом мира, однако у них на каждом чемпионате мира в программу входили несколько видов и, кроме того, эстафеты, а у представителей технических видов спорта на каждом чемпионате мира имеется только одна возможность завоевать медаль.

Один из успешнейших спортсменов Польши

Файдек не только пять раз становился чемпионом мира, но и один раз стал чемпионом Европы, а на Олимпиаде в Токио в 2020 году завоевал бронзу. Его личный рекорд равен 83,93 метра, превысить его за последние 15 лет сумел только чемпион парижской олимпиады канадец Итэн Кецберг. Файдек - один из самых выдающихся польских спортсменов 21-го века, отмеченный также несколькими государственными наградами.