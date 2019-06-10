Спасатели проверят садовые товарищества Ида-Вирумаа

Кроме того, в тех домах, в которых люди пребывают с ночевкой, проверят и наличие дымового датчика. Также в поле зрения инспекторов попадут печи и камины. Цель - убедиться, проверяются ли и обслуживаются ли печи и камины регулярно профессиональными трубочистами.

Закон требует обслуживать печи и камины так часто, как этого требует необходимость, но не реже, чем предусматривает документация. Если необходимые документы отсутствуют или же в них не указана частота очистки, то эти системы необходимо очищать раз в год. И раз в пять лет их должен осматривать и чистить профессиональный трубочист, выдавая по результатам соответствующий акт. Этот акт обязательно следует сохранить как подтверждение того, что системы в порядке. Если системы не в порядке и их нельзя использовать, то трубочист должен уведомить об этом владельца и пожарную службу.

Инспекторы Идаского спасательного центра обращают внимание на то, что на дачах, где люди ночуют и готовят еду, должен в обязательном порядке быть установлен дымовой датчик. Следует учитывать и то, что если вы оставляете датчик в помещении на зимний период, то стоит проверить его состояние, поскольку в холоде батарейки приходят в негодность быстрее. Спасательный департамент регулярно проверяет пожаробезопасность в садовых товариществах.