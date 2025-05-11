Касса по безработице организует для молодежи в Ида-Вирумаа дни найма

Мероприятия пройдут с 13.00 до 14.30 сперва 20 мая в Йыхви, в Ида-Вирумааском центре профобразования (IVKHK), и 21 мая - в Нарве, в торговом центре "Астри". Всех желающих приглашают на открытые встречи с работодателями.

Представители компаний со всего региона приедут, чтобы лично пообщаться, рассказать о возможностях трудоустройства и предложить реальные рабочие места. Кроме того, участникам будет доступна информация о бесплатных курсах и программах обучения.