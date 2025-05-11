Касса по безработице организует для молодежи в Ида-Вирумаа дни найма

Касса по безработице организует в Ида-Вирумаа 20 и 21 мая региональные дни найма для молодых людей, в рамках которых можно встретиться с работодателями, узнать о вакансиях, получить советы по карьере и помощи в составлении резюме.
Мероприятия пройдут с 13.00 до 14.30 сперва 20 мая в Йыхви, в Ида-Вирумааском центре профобразования (IVKHK), и 21 мая - в Нарве, в торговом центре "Астри". Всех желающих приглашают на открытые встречи с работодателями.
Представители компаний со всего региона приедут, чтобы лично пообщаться, рассказать о возможностях трудоустройства и предложить реальные рабочие места. Кроме того, участникам будет доступна информация о бесплатных курсах и программах обучения.
- Это отличная возможность для молодежи найти летнюю подработку или даже первое рабочее место. Сегодня у нас на учете 6941 безработный. Это на 530 человек меньше, чем в прошлом году в это же время, - сказала руководитель Ида-Вируского бюро Аннеки Теэлахк.