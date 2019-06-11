В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления (Кескаллеэ, 19) открылась весенняя выставка изделий, произведенных учениками студий для взрослых Вахтраского центра творчества. Уроки декоративно-прикладного искусства здесь весь год давала Юрате Кастрицкая, а изобразительное искусство горожане постигали вместе с Мариной Сеппар. Посетители восторгаются разнообразием умений своих земляков и учат новые слова - названия рукодельных техник звучат завораживающе: фьюзинг, нунофелтинг, Тиффани, эбру...
Нет пределов совершенству, а процесс творчества необъятен. Новая экспозиция доказывает, что время не прошло напрасно - студийцы с удовольствием реализуют свои творческие способности в разных направлениях.