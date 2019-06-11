Вт, 11.06.2019
Мне жаль следующего волостного старейшину, которому придется расхлебывать кашу, заваренную Мартином Репинским, - пустая казна, раскол в обществе. Кайдо Коога, присяжный адвокат

Природоохрана в порядке кампаний планету не спасет

Вирве Осила.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

По крайней мере пару раз в день, а то и чаще, в СМИ рассуждают о том, что люди слишком много тратят, засоряют природу, излишне часто используют полиэтиленовые пакеты и упаковку, не сортируют мусор и несведущи в области окружающей среды. Грустно становится. И стыдно. Я ведь тоже все-таки человек.

Хотя я не трачу много - у меня для этого и возможностей никогда не было: всю жизнь упражнялась в создании чего-то из ничего и на сегодня отлично овладела этим умением. И природу не засоряю: никогда даже фантика на землю не бросила, а, скорее, подбирала их за другими, пока спина позволяла нагибаться.

Я не вывозила мусор в лес, не ломала деревья-кусты и не устраивала иных разорительных набегов. По ягоды ходила, но набирала мало, а больше наслаждалась пребыванием в лесу; грибы срезала ножиком, чтобы не повредить грибницу. Десятки лет в моем доме не бывает живой рождественской елки: ставлю в вазу только нижние ветки тех деревьев, которые спасла от возможной смерти.

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