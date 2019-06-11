Природоохрана в порядке кампаний планету не спасет

По крайней мере пару раз в день, а то и чаще, в СМИ рассуждают о том, что люди слишком много тратят, засоряют природу, излишне часто используют полиэтиленовые пакеты и упаковку, не сортируют мусор и несведущи в области окружающей среды. Грустно становится. И стыдно. Я ведь тоже все-таки человек.
Хотя я не трачу много - у меня для этого и возможностей никогда не было: всю жизнь упражнялась в создании чего-то из ничего и на сегодня отлично овладела этим умением. И природу не засоряю: никогда даже фантика на землю не бросила, а, скорее, подбирала их за другими, пока спина позволяла нагибаться.