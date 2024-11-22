Государственный контролер Янар Хольм: у Эстонии нет прозрачного бюджета

Выделяя деньги из госбюджета, Рийгикогу и правительство, по крайней мере в прежние годы, не требовали от министерств содержательной отчетности о связи между целями и результатами. Например, хотя в 2023 году из предусмотренных госбюджетных денег остались неиспользованными 13 евро из каждых 100 евро, никто не проявил большого интереса к тому, как неиспользование большой денежной массы - 2,5 миллиарда евро - повлияло на поставленные цели и критерии. В случае содержательного применения бюджета, основанного на деятельности, было бы логично подумать, что это должно заинтересовать. Разговор о том, что использование денег увяжут с результатами и новая бюджетная информация даст лучшие сведения о том, как более эффективно использовать деньги, является красивой разноцветной глазурью на большом словесном пузыре.

В одном из интервью осенью прошлого года тогдашний министр финансов Март Вырклаэв подтвердил, что он очень хорошо понимает, кому, сколько и для чего запланировано денег в госбюджете. По его словам, надо рассматривать указанную в законе сумму, приложить палец к соответствующему месту в пояснительной записке и прочитать. Я согласен с ним, что так и должны обстоять дела. Но ведь не обстоят. Видно, должен быть особенный волшебный палец, который таким образом наведет ясность, и, может, он сможет потом сам объяснить эту черную магию. Но я боюсь, что на самом деле ему никогда не приходилось таким образом вникать в суть бюджета. Или у него на посту министра финансов действительно был в распоряжении волшебный палец вместе с помощниками. То есть цели бюджетной реформы достигнуты не были.