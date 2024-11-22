В части государственного бюджета самое важное, чтобы из бюджета возможно было прогнозируемо и четко понять, откуда берутся деньги, куда они идут и какое всеобщее благо они в конечном итоге создают.
Государственный контролер Янар Хольм: у Эстонии нет прозрачного бюджета
В строчках, касающихся тех самых выделений денег, должно быть написано, пошли ли эти деньги на то, на что предназначались, и получили ли мы за эти деньги то, чего хотели, выделяя деньги, а если не получили, то почему.
О том, что есть проблема с прозрачностью госбюджета, то есть с пониманием того, кому, сколько и на что выделяются деньги, я говорил все шесть раз, выступая перед вами.
В ходе бюджетной реформы Министерство финансов обещало сосредоточиться не на расходах, а на результатах и конечной цели, то есть получать лучшую информацию для повышения эффективности использования денег, а также улучшить прослеживаемость расходов.
Получилось не совсем так. Интервьюированные в ходе составления отчета представители министерств, которые в своей работе реально и повседневно занимаются госбюджетом, пояснили, что они, конечно, подают Министерству финансов бюджетную информацию в требуемой форме, однако содержательная связь между деньгами и описанными результатами мала. Они указали также, что очень трудно внедрить в министерстве и его низовых учреждениях основанный на деятельности образ мышления, поскольку бюджетные решения в действительности от этого не зависят.
Министерства пояснили также, что каждую весну составляют для Министерства финансов отчеты о результативности использования денег, поскольку это обязательно. Однако в них не рассматриваются более точные связи, каким образом использование или неиспользование денег повлияло на цели и критерии в управляемой области. Появляется очередной отчет, для составления которого просто выполняют много пустой работы.
Выделяя деньги из госбюджета, Рийгикогу и правительство, по крайней мере в прежние годы, не требовали от министерств содержательной отчетности о связи между целями и результатами. Например, хотя в 2023 году из предусмотренных госбюджетных денег остались неиспользованными 13 евро из каждых 100 евро, никто не проявил большого интереса к тому, как неиспользование большой денежной массы - 2,5 миллиарда евро - повлияло на поставленные цели и критерии. В случае содержательного применения бюджета, основанного на деятельности, было бы логично подумать, что это должно заинтересовать. Разговор о том, что использование денег увяжут с результатами и новая бюджетная информация даст лучшие сведения о том, как более эффективно использовать деньги, является красивой разноцветной глазурью на большом словесном пузыре.
Министерство финансов хотело с помощью бюджетной реформы упростить прослеживаемость расходов госбюджета. Однако возможности проследить за расходами и понять их после реформы нисколько не улучшились. В пояснительной записке большей частью невозможно найти однозначно понимаемую и охватывающую все расходы, то есть действительно объясняющую их суть информацию, касающуюся имеющихся в госбюджете строчек расхода или указанной деятельности.
В одном из интервью осенью прошлого года тогдашний министр финансов Март Вырклаэв подтвердил, что он очень хорошо понимает, кому, сколько и для чего запланировано денег в госбюджете. По его словам, надо рассматривать указанную в законе сумму, приложить палец к соответствующему месту в пояснительной записке и прочитать. Я согласен с ним, что так и должны обстоять дела. Но ведь не обстоят. Видно, должен быть особенный волшебный палец, который таким образом наведет ясность, и, может, он сможет потом сам объяснить эту черную магию. Но я боюсь, что на самом деле ему никогда не приходилось таким образом вникать в суть бюджета. Или у него на посту министра финансов действительно был в распоряжении волшебный палец вместе с помощниками. То есть цели бюджетной реформы достигнуты не были.
3 MЫСЛИ
- Возможности проследить за расходами и понять их после реформы нисколько не улучшились.
- Разговор о том, что использование денег увяжут с результатами и новая бюджетная информация даст лучшие сведения о том, как более эффективно использовать деньги, является красивой разноцветной глазурью на большом словесном пузыре.
- Особенно в более трудные времена, хотя и не только, нужно понимать, на что тратятся деньги. Госбюджет должен обеспечить такую возможность. Сейчас не обеспечивает.
госконтролер
Такая фантасмагория жизни в параллельной реальности опасна для государства и государственных финансов. Наверняка имеется много доброй воли и хороших намерений, однако у нас нет основанного на деятельности бюджета, у нас нет прозрачного бюджета и бюджетная реформа не помогла сделать государство более действенным. Особенно плохо для финансов нашего государства то, что в речах заявляющих об успешности реформы смешаны описание позитивных качеств основанного на деятельности бюджета и реалии нашего госбюджета. Общественность слышит позитивное описание ситуации, каковой на самом деле не существует. Последствием всего этого является туманный и мешающий построить эффективное государство госбюджет, сопровождаемый туманными разговорами о его свойствах.
То, кому, сколько и на что денег дают из госбюджета, является вопросом по существу. Особенно в более трудные времена, хотя и не только, нужно понимать, на что тратятся деньги. Госбюджет должен обеспечить такую возможность. Сейчас не обеспечивает.
Вопросом по существу это является и потому, что общественность должна иметь обзор о том, на что тратятся налоговые деньги. А также потому, что именно госбюджет устанавливает границы для использования денег исполнительной властью, а также позднее дает возможность проверить, использовались ли деньги именно с этой целью. Вопросом по существу является не только то, как увеличить доходы госбюджета, но и то - иногда даже прежде всего, - как используются поступившие в виде налогов деньги.
Что же делать? Прежде всего следовало бы рассматривать госбюджет, бюджетирование и использование денег как вопрос по содержанию, а не по форме. Рийгикогу следовало бы снова обдумать и решить, какая информация требуется ему для рассмотрения госбюджета и исходя из каких принципов и с какой детальностью он установит с помощью госбюджета лимиты для правительства.
Если мы теперь, в более критические и тяжелые для государства времена не приведем в порядок свой госбюджет и бюджетное планирование, то в другое время мы их наверняка привести в порядок не сможем и заплатим за бездеятельность тяжкими последствиями.
Из сделанного госконтролером Янаром Хольмом 6 ноября в Рийгикогу доклада "Обзор использования и сохранения государственного имущества в 2023-2024 гг. Пять лет процессно-ориентированного государственного бюджета: результаты реформы и необходимые дальнейшие решения".