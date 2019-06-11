Вт, 11.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

За отопление Кивиыли могут побороться несколько фирм

Если волостное собрание даст добро на передачу теплового хозяйства в частные руки, у "Kiviõli Soojus" останется только баня, для которой много лет не удается найти арендатора.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

АО "Adven", которое уже десять лет отапливает город Пюсси, заинтересовано в отоплении также города Кивиыли, и это значит, что производство тепла в Кивиыли могут выставить на аукцион.

Город Кивиыли отапливает АО "Kiviõli Soojus" - предприятие, на сто процентов принадлежащее городу. В Пюсси производство тепла уже более десяти лет находится в руках АО "Adven". Однако в ходе переговоров между предприятием и волостью о реконструкции пюссиской котельной возник обоюдный интерес к передаче в частные руки и отопления в Кивиыли.

Обоюдный интерес

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ