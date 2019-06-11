За отопление Кивиыли могут побороться несколько фирм

Город Кивиыли отапливает АО "Kiviõli Soojus" - предприятие, на сто процентов принадлежащее городу. В Пюсси производство тепла уже более десяти лет находится в руках АО "Adven". Однако в ходе переговоров между предприятием и волостью о реконструкции пюссиской котельной возник обоюдный интерес к передаче в частные руки и отопления в Кивиыли.