Из-за грубости чиновников строитель простаивал неделю

Беспощадная летняя жара дурно повлияла на некоторых нарвских чиновников: они грубо вынудили рабочих уйти со стройплощадки, одновременно ожидая от них же продолжения работ. В такой двоякой ситуации ремонт школы простаивает неделю, а строитель понес убытки. У предпринимателя родилось убеждение, что ему мстят за выигранный судебный спор с Нарвой.
Нарвский департамент горхозяйства в середине апреля подписал с кохтла-ярвеским ТОО "Zepparth" договор о проектировании и строительстве фасада Солдинаской гимназии. Нужно спроектировать ремонт всего фасада, составить его паспорт, отремонтировать северные стороны, включая веранду, и заменить входные двери.