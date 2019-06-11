Из-за грубости чиновников строитель простаивал неделю

Алар Сепперн о визите на эту стройплощадку грубой чиновницы: "Она к нашим работникам относилась как к каким-то животным".

Беспощадная летняя жара дурно повлияла на некоторых нарвских чиновников: они грубо вынудили рабочих уйти со стройплощадки, одновременно ожидая от них же продолжения работ. В такой двоякой ситуации ремонт школы простаивает неделю, а строитель понес убытки. У предпринимателя родилось убеждение, что ему мстят за выигранный судебный спор с Нарвой.