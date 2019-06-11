Вт, 11.06.2019
Не знаю точнее, что это был за скандал, но кажется, что речь идет о дураках. Известная российская актриса и режиссер Юлия Ауг о скандале, разгоревшемся в Нарве в связи с участием в конкурсе за звание культурной столицы Европы

Из-за грубости чиновников строитель простаивал неделю

Алар Сепперн о визите на эту стройплощадку грубой чиновницы: "Она к нашим работникам относилась как к каким-то животным".

ФОТО: Илья Смирнов

Беспощадная летняя жара дурно повлияла на некоторых нарвских чиновников: они грубо вынудили рабочих уйти со стройплощадки, одновременно ожидая от них же продолжения работ. В такой двоякой ситуации ремонт школы простаивает неделю, а строитель понес убытки. У предпринимателя родилось убеждение, что ему мстят за выигранный судебный спор с Нарвой.

Нарвский департамент горхозяйства в середине апреля подписал с кохтла-ярвеским ТОО "Zepparth" договор о проектировании и строительстве фасада Солдинаской гимназии. Нужно спроектировать ремонт всего фасада, составить его паспорт, отремонтировать северные стороны, включая веранду, и заменить входные двери.

Стоимость работ - 65880 евро, включая НСО, срок завершения - 25 августа.

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