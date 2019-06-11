ПЕРЕДОВИЦА: Вести развлекательный бизнес в Кивиыли нелегко

С одной стороны, решение создателей Кивиылиского приключенческого центра больше не проводить там соревнования по мотоспорту можно понять. Расходы на организацию мотофестиваля велики, и их не покрывает даже доход от продажи сравнительно дорогих билетов. С другой стороны, создатели центра, удостоенные нынче звания "Деятель года Ида-Вирумаа - 2018", решили продолжить развивать существующий развлекательный центр, чтобы предлагать увлекательные занятия круглый год.

Заниматься развлекательным бизнесом в Эстонии непросто, свои ограничения накладывают как малочисленность потенциальных клиентов и труднопрогнозируемая погода, так и постоянно ужесточающаяся конкуренция. Из-за этого одни пытаются разнообразить возможности для проведения досуга, другие же специализируются. Прекращение проведения мотофестиваля свидетельствует в числе прочего о попытке создателей Кивиылиского приключенческого центра сосредоточиться на более узком сегменте. Искать оптимальный баланс между возможностями приходится во многих начинаниях. Когда-то на кивиылиском терриконе задумывали ведь всего один центр зимних развлечений. Потом поняли, что если сосредотачиваться в нашем климате только на зимних развлечениях, то в случае теплой зимы можно сильно погореть, и начали строить рядом летние аттракционы. Надеемся, что продолжающееся развитие приключенческого центра заполнит пустоту, оставленную прекращением мотофестиваля.