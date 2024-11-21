ПЕРЕДОВИЦА Как оценивать результаты народного опроса?

Результаты были, конечно, интригующими, и хотя низкая явка (менее 6% в Йыхви и более 14% в Тойла) может навести на мысль, что мы не узнаем реального общественного мнения из этих цифр, можно сделать разные выводы. Если в Йыхви большинство высказалось за объединение, то в Тойла противников слияния было в три раза больше, чем сторонников. Например, председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа сказал, что на народных собраниях он почувствовал, что жители Тойла были раздражены другими проблемами, которые теперь, очевидно, нашли отражение в народном опросе, превратившемся в протестное голосование. Однако старейшина Тойлаской волости Эве Эаст считает, что жители ее волости, скорее, боятся остаться на периферии после объединения.

Вероятно, у людей были разные причины проголосовать так или иначе, как и у подавляющего большинства тех, кто вообще не удосужился проголосовать. Среди последних, вероятно, было немало тех, кто считает, что в их жизни ничего не изменится, независимо от того, будут две волости вместе или по отдельности. Однако правы и те, кто говорит, что никто из нас на данный момент не знает, что именно станет лучше или хуже для жителей той или иной волости, ведь жизнь вокруг нас меняется постоянно и довольно быстро, и, по сути, одна административная реформа может внести в это довольно маленький вклад.