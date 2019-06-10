Вт, 11.06.2019
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Кохтла-ярвеский борец завоевал бронзу на юниорском ЧЕ

Эрик Рейнбок завоевал для Эстонии первую за десять с лишним лет медаль титульных соревнований по вольной борьбе.

ФОТО: Союз борьбы Эстонии

20-летний кохтлаярвесец Эрик Рейнбок завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе среди юниоров, проходившем в Испании.

Рейнбок, занимающийся в кохтла-ярвеском клубе "Kuldkaru" под руководством тренера Алексея Хапова, в квалификационном круге был свободен.

Затем он одолел борца из Италии, а в четвертьфинале - из Грузии. В полуфинале он уступил будущему чемпиону Европы азербайджанцу Абубакру Абакарову, однако в матче за бронзу Рейнбок со счетом 11:1 одержал победу над представителем Беларуси.

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