Кохтла-ярвеский борец завоевал бронзу на юниорском ЧЕ

Рейнбок, занимающийся в кохтла-ярвеском клубе "Kuldkaru" под руководством тренера Алексея Хапова, в квалификационном круге был свободен.

Затем он одолел борца из Италии, а в четвертьфинале - из Грузии. В полуфинале он уступил будущему чемпиону Европы азербайджанцу Абубакру Абакарову, однако в матче за бронзу Рейнбок со счетом 11:1 одержал победу над представителем Беларуси.