На разные дистанции Забега службы тюрем, входящего в Ида-Вирускую серию забегов, вышли в общем 407 бегунов. Это немного уступило двум предыдущим этапам нынешнего сезона в Нарва-Йыэсуу (420) и в Кохтла-Ярве (577). Хотя на этот забег приехали также работники тюрем и из остальной Эстонии, но в это же время на стадионе Хейно Липпа проходил открытый чемпионат Йыхви по легкой атлетике, поэтому около сотни потенциальных участников на народный забег не пришли.