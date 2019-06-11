Нынешний Нарвский энергозабег спасли мешки со льдом

Самой большой радостью главного организатора Нарвского энергозабега Мати Лиллиаллика в связи с крупнейшим в Ида-Вирумаа народно-спортивным мероприятием стало то, что, несмотря на 30-градусную жару, ни один из более чем четырех тысяч участников не попал в больницу.
Девятый год подряд организующий Нарвский энергозабег Лиллиаллик признался, что когда в начале прошлой недели заглянул в метеопрогноз на 8 июня, то в голове его мелькнула мысль об отмене забега. "Организатор должен принимать решения, и в его шкуре в такой момент не хочет быть никто. Однако отмена стала бы самым плохим вариантом", - отметил он.