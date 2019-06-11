Вт, 11.06.2019
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Нынешний Нарвский энергозабег спасли мешки со льдом

Только что финишную черту пересекли победительница полумарафона среди женщин Лийна Луйк и Янар Юхков. Им помогают прийти в себя главный организатор соревнования Мати Лиллиаллик и члены его большой оргкоманды.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Самой большой радостью главного организатора Нарвского энергозабега Мати Лиллиаллика в связи с крупнейшим в Ида-Вирумаа народно-спортивным мероприятием стало то, что, несмотря на 30-градусную жару, ни один из более чем четырех тысяч участников не попал в больницу.

Девятый год подряд организующий Нарвский энергозабег Лиллиаллик признался, что когда в начале прошлой недели заглянул в метеопрогноз на 8 июня, то в голове его мелькнула мысль об отмене забега. "Организатор должен принимать решения, и в его шкуре в такой момент не хочет быть никто. Однако отмена стала бы самым плохим вариантом", - отметил он.

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