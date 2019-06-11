На границе в Нарве изъято свыше 1 миллиона контрабандных сигарет

Сотрудники Налогово-таможенного департамента (НТД) пресекли попытку незаконного ввоза в Эстонию 1 008 000 сигарет с белорусскими акцизными марками, сообщает портал rus.err.ee.
Контрабандный товар выявили в середине мая на пограничном пункте в Нарве, он был спрятан в фургоне "Volkswagen Crafter", въезжавшем в Эстонию со стороны России, сообщила во вторник, 11 июня, пресс-служба НТД.
По данным властей, водитель транспортного средства заполнил декларацию, в которой указал, что везет электронные диоды и воздушные фильтры для автомобилей. Однако в ходе проверки с помощью рентгеновского аппарата выяснилось, что в картонных коробках вместо фильтров находились контрабандные сигареты.
По словам руководителя отдела расследований Налогово-таможенного департамента Райна Кууса, в последние годы обнаружение контрабандных сигарет в большом количестве на восточной границе - редкое явление, поскольку таможенники делают свою работу хорошо, передает портал BNS.
Число контрабандистов благодаря этому также снизилось. "Эффективному таможенному контролю способствует приобретение нового рентгеновского оборудования, использование служебных собак и грамотный анализ рисков", - добавил Куус.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.