На границе в Нарве изъято свыше 1 миллиона контрабандных сигарет

Контрабандный товар выявили в середине мая на пограничном пункте в Нарве, он был спрятан в фургоне "Volkswagen Crafter", въезжавшем в Эстонию со стороны России, сообщила во вторник, 11 июня, пресс-служба НТД.

По данным властей, водитель транспортного средства заполнил декларацию, в которой указал, что везет электронные диоды и воздушные фильтры для автомобилей. Однако в ходе проверки с помощью рентгеновского аппарата выяснилось, что в картонных коробках вместо фильтров находились контрабандные сигареты.

По словам руководителя отдела расследований Налогово-таможенного департамента Райна Кууса, в последние годы обнаружение контрабандных сигарет в большом количестве на восточной границе - редкое явление, поскольку таможенники делают свою работу хорошо, передает портал BNS.

Число контрабандистов благодаря этому также снизилось. "Эффективному таможенному контролю способствует приобретение нового рентгеновского оборудования, использование служебных собак и грамотный анализ рисков", - добавил Куус.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.