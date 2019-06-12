ВИДЕО: Концерн "Eesti Energia" начал использовать для производства масла старые шины

Доля шинной крошки как сырья при производстве жидких топлив на двух заводах масел "Eesti Energia", расположенных в окрестностях Нарвы в Аувере, на первых порах составит менее процента. Тем не менее теперь создана возможность для переработки скопившихся в Эстонии за годы десятков тысяч тонн старых шин, для утилизации которых хорошего решения до сих пор не было.

Испытания, проведенные еще несколько лет назад, показали, что частичное использование шин при производстве масла обоснованно с точки зрения как окружающей среды, так и эффективности. Выход масла из шин в три раза больше, чем из сланца. Технологически доля шин в производстве жидких топлив в Аувере может составлять до десяти процентов. Однако для достижения этого "Eesti Energia" необходимо увеличить мощности оборудования для измельчения шин и приобретать шины также из соседних стран.

Председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер сказал, что для использования шин в производстве масла потребовалось получить разрешение на лишение статуса отходов. "С этим должны были согласиться все страны Европейского союза", - отметил Суттер. По его словам, это разрешение получили "с рекордной в мировом масштабе скоростью", вдобавок пришлось изменить экологическое разрешение. "Теперь мы дошли до той стадии, что можем с сегодняшнего дня начать использовать промышленную шинную крошку вместе со сланцем в нашем производстве жидких топлив".

По словам Суттера, в Эстонии ежегодно образуется около 12000 тонн старых шин. "До сих пор не было хороших идей, что с ними предпринять. Иногда мы видим черный дым, когда они где-то горят. На аэродроме Раади в Тарту их весьма много".

Министр окружающей среды Рене Кокк выразил пожелание, чтобы теперь старые шины в Эстонии не выбрасывались в природу, а отправлялись на завод масел "Eesti Energia". "Проблема скопления старых шин в природе у нас существовала десятилетиями. Каждый год во время кампании "Сделаем!" из лесов вывозят огромные кучи старых шин. Я всерьез надеюсь, что в течение следующих нескольких лет мы очистим Эстонию от использованных шин", - сказал он "Северному побережью".