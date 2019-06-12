Кохтла-Ярве отмечает 73-летие выставками и концертами

В конце текущей недели в Кохтла-Ярве проходят Дни города - ему исполняется 73 года. В честь этого события состоятся праздничные концерты и откроются тематические выставки. Вход на мероприятия - свободный.
В галерее "Белый зал" Кохтла-Ярвеского Музея сланца уже со вчерашнего дня открыта тематическая выставка городского объединения художников, посвященная дню рождения города.
В субботу в 14.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоится концерт городского оркестра. По словам его директора и дирижера Александра Савельева, они приготовили для земляков новую 50-минутную программу.
- Последние два года мы исполняли в основном музыку эстонских композиторов, отмечая столетний юбилей страны, - сказал Александр. - А в этом году составили новую программу из зарубежных эстрадных хитов - вспомнили несколько произведений из прежнего репертуара, выучили и новые мелодии. Надеюсь, что слушатели, которые придут на наш концерт, получат заряд положительных эмоций.
В воскресенье с 11.00 до 15.00 на площади Вирула пройдет большой праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры.