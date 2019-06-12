Кохтла-Ярве отмечает 73-летие выставками и концертами

В субботу в 14.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоится концерт городского оркестра. По словам его директора и дирижера Александра Савельева, они приготовили для земляков новую 50-минутную программу.

- Последние два года мы исполняли в основном музыку эстонских композиторов, отмечая столетний юбилей страны, - сказал Александр. - А в этом году составили новую программу из зарубежных эстрадных хитов - вспомнили несколько произведений из прежнего репертуара, выучили и новые мелодии. Надеюсь, что слушатели, которые придут на наш концерт, получат заряд положительных эмоций.