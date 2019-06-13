ПЕРЕДОВИЦА: "Хвосты" Репинского

Когда трудовая инспекция признала увольнение директора незаконным и востребовала в ее пользу с волости годовую зарплату, волость оказалась в неловком положении. Начавший всю эту кадровую чистку Репинский ушел с должности и никто не захотел продолжить "его дело". До сих пор все общественное недовольство и обвинения в нарушении престижа были направлены прежде всего на личность Репинского, а продолжение его курса автоматически перевело бы стрелку негатива на нового волостного старейшину. Последний же говорит теперь о необходимости добиться трудового мира в самоуправлении.

Второй неудобный "хвост", о котором мы пишем в сегодняшней газете, это судебный спор Йыхви с Катри Райк. По сути, речь идет об иске Репинского, поданном, правда, от имени волости, поскольку именно у тогдашнего волостного старейшины имелось больше всего причин почувствовать себя задетым заметкой состоящей в рядах СДПЭ министра внутренних дел. Теперь было бы разумно прекратить это судебное дело, как считает, к примеру, также однопартиец бывшего волостного старейшины и председатель волостного собрания Эдуард Эаст. Вероятно, так и будет, но сначала нужно дождаться, пока суд примет иск в производство.