ПЕРЕДОВИЦА: "Хвосты" Репинского
Нынешняя весна оказалась в уездном центре Йыхви особенно бурной. Предыдущий волостной старейшина Мартин Репинский избавлялся от опытных работников, как от старых дырявых носков. Для этого оказывалось давление на волостного секретаря, руководителя социальной службы, заместителя финансового руководителя, директоров социального дома и библиотеки. Почти все поддались прессингу и согласились уйти по собственному желанию с компенсацией в размере полугодовой зарплаты. Только директор библиотеки Ингрид Спитц воспротивилась. Тогда волостное управление - вероятно, сознательно - пошло на нарушение закона и уволило Спитц.
Когда трудовая инспекция признала увольнение директора незаконным и востребовала в ее пользу с волости годовую зарплату, волость оказалась в неловком положении. Начавший всю эту кадровую чистку Репинский ушел с должности и никто не захотел продолжить "его дело". До сих пор все общественное недовольство и обвинения в нарушении престижа были направлены прежде всего на личность Репинского, а продолжение его курса автоматически перевело бы стрелку негатива на нового волостного старейшину. Последний же говорит теперь о необходимости добиться трудового мира в самоуправлении.
Второй неудобный "хвост", о котором мы пишем в сегодняшней газете, это судебный спор Йыхви с Катри Райк. По сути, речь идет об иске Репинского, поданном, правда, от имени волости, поскольку именно у тогдашнего волостного старейшины имелось больше всего причин почувствовать себя задетым заметкой состоящей в рядах СДПЭ министра внутренних дел. Теперь было бы разумно прекратить это судебное дело, как считает, к примеру, также однопартиец бывшего волостного старейшины и председатель волостного собрания Эдуард Эаст. Вероятно, так и будет, но сначала нужно дождаться, пока суд примет иск в производство.