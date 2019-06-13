Йыхви не оспорит взысканную в пользу уволенного руководителя библиотеки компенсацию

- Йыхвиское волостное управление проконсультировалось с представителями всех фракций Йыхвиского волостного собрания и в целях достижения трудового мира в подведомственных учреждениях и управляемых учреждениях местного самоуправления решило на своем заседании 11 июня не оспаривать решение Инспекции труда от 15 мая 2019 года, по которому в пользу Ингрид Спитц взыскали компенсацию в размере 12 месячных зарплат, - сообщил волостной старейшина Макс Каур "Северному побережью".