Чт, 13.06.2019
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Йыхви не оспорит взысканную в пользу уволенного руководителя библиотеки компенсацию

Ингрид Спитц незаконно уволили с должности директора Йыхвиской центральной библиотеки, после чего трудовая инспекция взыскала с Йыхвиской волости в ее пользу годовую зарплату в качестве компенсации материального и морального ущерба.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Йыхвиское волостное управление решило, что не станет обжаловать размер компенсации, взысканной в пользу незаконно уволенной с должности руководителя центральной библиотеки Ингрид Спитц.

- Йыхвиское волостное управление проконсультировалось с представителями всех фракций Йыхвиского волостного собрания и в целях достижения трудового мира в подведомственных учреждениях и управляемых учреждениях местного самоуправления решило на своем заседании 11 июня не оспаривать решение Инспекции труда от 15 мая 2019 года, по которому в пользу Ингрид Спитц взыскали компенсацию в размере 12 месячных зарплат, - сообщил волостной старейшина Макс Каур "Северному побережью".

Уволенная в конце марта под предлогом нанесения ущерба репутации волости Ингрид Спитц оказалась единственной, кто отказался добровольно покинуть должность в ходе устроенной тогдашним волостным старейшиной Мартином Репинским кадровой чистки среди чиновников и руководителей волостных учреждений, хотя старейшина и предложил ей компенсацию в размере шести месячных зарплат. 

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