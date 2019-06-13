Купание на нарвском пляже стало опасным и официально запрещено
В Нарве стали звучать тревожные сообщения о нездоровых последствиях купания на городском пляже. С прошлой недели там вывешен красный флаг, означающий запрет на нахождение в воде. Тем не менее людей это не остановило. Страдают в основном дети.
"Вот что творится с моим ребенком после купания на Липовке!!! Ни в коем случае не купайтесь там!!!" - это сообщение в "Фейсбуке" жительница Нарвы сопроводила фотографией ног своего ребенка, усеянных нездоровыми розовыми пятнами.