Чт, 13.06.2019
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Купание на нарвском пляже стало опасным и официально запрещено
Красный флаг людей не останавливает

Снимок сделан на днях: нарвский пляж Йоаорг, или Липовая ямка, полон купающихся людей, несмотря на красный флаг, вывешенный на спасательной вышке (она видна вдалеке на краю пляжа).

ФОТО: Илья Смирнов

В Нарве стали звучать тревожные сообщения о нездоровых последствиях купания на городском пляже. С прошлой недели там вывешен красный флаг, означающий запрет на нахождение в воде. Тем не менее людей это не остановило. Страдают в основном дети.

"Вот что творится с моим ребенком после купания на Липовке!!! Ни в коем случае не купайтесь там!!!" - это сообщение в "Фейсбуке" жительница Нарвы сопроводила фотографией ног своего ребенка, усеянных нездоровыми розовыми пятнами.

Распространяются и другие сообщения, в которых люди настоятельно рекомендуют не соваться в воду на нарвском пляже Йоаорг, в народе - Липовая ямка, Липовка.

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