Чайки вмешались в реновацию детского сада в Кохтла-Ярве

Судебная тяжба грозила сорвать ремонт

Выделение 3,1 миллиона евро на реконструкцию 43-летнего здания детского сада "Punamütsike" в Ахтмеской городской части стало одним из первых крупных решений фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа. В результате капитального ремонта, среди прочего, повысится энергоэффективность здания детского сада, сократятся расходы на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы, а также увеличится использование возобновляемых источников энергии.

Городское собрание Кохтла-Ярве еще весной прошлого года приняло решение о том, что город внесет в проект свою обязательную долю в размере более полумиллиона евро. Такой быстрый и плавный старт позволил объявить тендер в прошлом году еще до Яанова дня. Планировалось начать строительство летом, чтобы завершить работы к установленному сроку, то есть к концу 2025 года. Однако затем началась судебная тяжба, которая длилась почти год. Фирма "Reparo Ehitus", участвовавшая в строительном тендере, не согласилась с тем, что ее предложение было отклонено по причине того, что указанный в предложении специалист по электромонтажным работам не соответствовал требованиям.

Однако весной этого года спор был прекращен, и окончательным решением суда апелляция "Reparo Ehitus" не была удовлетворена.

Теперь со строительством нужно спешить, но мэр выразил надежду на возможность продления сроков.