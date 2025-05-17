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Чайки вмешались в реновацию детского сада в Кохтла-Ярве

Реконструкция детского сада "Punamütsike" должна была завершиться к концу этого года, но судебная тяжба помешала начать работы. Теперь строителям мешают чайки, гнездящиеся на крыше дома.
Реконструкция детского сада "Punamütsike" должна была завершиться к концу этого года, но судебная тяжба помешала начать работы. Теперь строителям мешают чайки, гнездящиеся на крыше дома. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Детский сад "Punamütsike" в Кохтла-Ярве, реновация которого оказалась под угрозой из-за оспоренных результатов тендера, вновь столкнулся с препятствиями при проведении строительных работ, поскольку строители обнаружили на крыше гнезда чаек с яйцами. А защитники окружающей среды не разрешают трогать гнезда.

Судебная тяжба грозила сорвать ремонт

Выделение 3,1 миллиона евро на реконструкцию 43-летнего здания детского сада "Punamütsike" в Ахтмеской городской части стало одним из первых крупных решений фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа. В результате капитального ремонта, среди прочего, повысится энергоэффективность здания детского сада, сократятся расходы на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы, а также увеличится использование возобновляемых источников энергии.

Городское собрание Кохтла-Ярве еще весной прошлого года приняло решение о том, что город внесет в проект свою обязательную долю в размере более полумиллиона евро. Такой быстрый и плавный старт позволил объявить тендер в прошлом году еще до Яанова дня. Планировалось начать строительство летом, чтобы завершить работы к установленному сроку, то есть к концу 2025 года. Однако затем началась судебная тяжба, которая длилась почти год. Фирма "Reparo Ehitus", участвовавшая в строительном тендере, не согласилась с тем, что ее предложение было отклонено по причине того, что указанный в предложении специалист по электромонтажным работам не соответствовал требованиям.

Однако весной этого года спор был прекращен, и окончательным решением суда апелляция "Reparo Ehitus" не была удовлетворена.

Теперь со строительством нужно спешить, но мэр выразил надежду на возможность продления сроков.

Победитель тендера ТОО "Revin Grupp" сообщило Департаменту окружающей среды, что работы должны начаться уже сейчас, однако на крыше с одной стороны здания обнаружены гнезда чаек с яйцами. В то же время у департамента запросили письмо-подтверждение о необходимости приостановки работ в этой части здания.

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