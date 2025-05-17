Чайки вмешались в реновацию детского сада в Кохтла-Ярве

Детский сад "Punamütsike" в Кохтла-Ярве, реновация которого оказалась под угрозой из-за оспоренных результатов тендера, вновь столкнулся с препятствиями при проведении строительных работ, поскольку строители обнаружили на крыше гнезда чаек с яйцами. А защитники окружающей среды не разрешают трогать гнезда.
Судебная тяжба грозила сорвать ремонт
Выделение 3,1 миллиона евро на реконструкцию 43-летнего здания детского сада "Punamütsike" в Ахтмеской городской части стало одним из первых крупных решений фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа. В результате капитального ремонта, среди прочего, повысится энергоэффективность здания детского сада, сократятся расходы на электроэнергию и другие эксплуатационные расходы, а также увеличится использование возобновляемых источников энергии.
Городское собрание Кохтла-Ярве еще весной прошлого года приняло решение о том, что город внесет в проект свою обязательную долю в размере более полумиллиона евро. Такой быстрый и плавный старт позволил объявить тендер в прошлом году еще до Яанова дня. Планировалось начать строительство летом, чтобы завершить работы к установленному сроку, то есть к концу 2025 года. Однако затем началась судебная тяжба, которая длилась почти год. Фирма "Reparo Ehitus", участвовавшая в строительном тендере, не согласилась с тем, что ее предложение было отклонено по причине того, что указанный в предложении специалист по электромонтажным работам не соответствовал требованиям.
Однако весной этого года спор был прекращен, и окончательным решением суда апелляция "Reparo Ehitus" не была удовлетворена.
Теперь со строительством нужно спешить, но мэр выразил надежду на возможность продления сроков.