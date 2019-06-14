Изучив химию, ты будешь деятелем следующего десятилетия

Вирумааский колледж TalTech предлагает желающим стать химиком три возможных учебных направления.

Во-первых, классическое химическое образование, дающее профессию химика-исследователя. Современная химлаборатория оснащена сложным оборудованием, в том числе дигитальным. Лабораториям и научных учреждений, и предприятий требуются специалисты и руководители лабораторий с научной степенью. Велик также спрос на преподавателей специфических областей химической технологии.

Вирумааский колледж предлагает студентам: обучение для получения прикладного высшего образования - как стационарное, так и заочное; стипендию 160 евро в месяц; для наиболее успешных - дополнительные стипендии предприятий до 500 евро в месяц; места в современном студенческом доме; современные учебные классы и лаборатории; возможности практики на предприятиях Ида-Вирумаа; разносторонне организованную студенческую жизнь; атмосферу инновационного колледжа.

Во-вторых, мы предлагаем получить прикладное химическое образование. Без химии невозможно представить ни одну современную технологию. Все используемое в ежедневной жизни - от пластиковой бутылки до книги, от автомобильного горючего до кирпичей или цемента - создается с помощью управляемых химических реакций. Это же можно сказать о нефте- и сланцепереработке, о производстве продуктов, металла, бумаги, текстиля, лаков, красок, стекла и многого другого.

В-третьих, надо отметить, что все более актуальным становится решение проблем изменения климата. Вопросы охраны окружающей среды будут решаться с помощью более совершенных химических технологий. Химики, специализирующиеся в сфере окружающей среды, востребованы во всех производственных и транспортных секторах. То есть одним из очень перспективных направлений в области химии является переработка и повторное использование отходов. Развитием новых дружелюбных к окружающей среде и дешевых технологий будут заниматься специалисты в области экономики замкнутого цикла. Технологии экономики замкнутого цикла развиваются быстро, и предприятия инвестируют в эту область значительные суммы. Значительны также пособия государства и Евросоюза.

Спрос на рынке труда растет

На предприятиях Эстонии наиболее востребованными являются инженеры химпроизводства, химики и технологи. Хорошие предложения о работе получают те, кто в состоянии работать с поставщиками сырья, хорошо ориентируются в мире химических соединений, а также способны разрабатывать проекты внедрения технологий производства новых изделий и руководить ими. Все более важными становятся способность работать с людьми, личная инициатива и основательные знания об экономике и управлении. Все эти изучаемые в Вирумааском колледже области позволяют более успешной молодежи быстро делать карьеру на химпредприятиях.

Исполнительный директор Эстонского союза химической промышленности Халлар Майбаум подтвердил недавно в журнале "Director", что сланцевая промышленность во все времена являлась одной из успешнейших отраслей производства в Эстонии. По его оценке, производство из сланца продукции более тонкой химии с применением изобретательных технологий открывает перед этой отраслью промышленности прекрасные международные перспективы на будущее.

Большинство закончивших Вирумааский колледж TalTech по специальности "химическая технология" работают в этой области. Среди наших выпускников есть технологи, руководители лабораторий, инженеры-химики и химики-аналитики ведущих предприятий Эстонии, а также преподаватели химических специальностей. Это подтверждает, что выбор химической специальности гарантирует профессию будущего и прекрасные возможности карьеры.